به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، در مراسم افتتاح کارگاه اشتغال‌زایی بسته‌بندی «سلامت باب دل»، ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای والامقام، اظهار داشت: فرهنگ خدمت‌رسانی بی‌منت، جوهره فعالیت‌های سپاه و بسیج سازندگی در استان ولایت‌مدار چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به آثار و برکات ملموس فعالیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی و سازمان بسیج سازندگی در سطح استان، افزود: با رویکرد جدید همکاران و پشتیبانی مؤثر قرارگاه مرکزی سپاه و سازمان بسیج مستضعفین، شاهد تحولات چشمگیری در حوزه‌های اشتغال‌زایی، عمرانی و خدماتی هستیم. حضور سردار زهرایی در این مراسم نیز نماد همدلی و حمایت مستمر از خادمان مردم در سپاه استان است.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با اشاره به افتتاح همزمان کارگاه‌های اشتغال‌زایی در برخی مناطق استان گفت: این اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی جوامع محلی انجام می‌شود.

وی از اعزام ۴۵ گروه جهادی در شهریورماه به مناطق محروم استان خبر داد و افزود: این گروه‌ها با هدف خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی و درمانی فعالیت می‌کنند.

سردار افضلی همچنین به اجرای ۱۳۰ پروژه آبرسانی در سطح استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد، ۷۹ کانال آبرسانی و ۲۴ طرح آبرسانی شور در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.

وی بهره‌برداری از ظرفیت‌های جاده‌های بین مزارع را یکی دیگر از اقدامات مهم سپاه در استان دانست و خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۵ کیلومتر مسیر بین مزارع در سراسر استان به بهره‌برداری رسیده که موجب تسهیل حمل‌ونقل محصولات کشاورزی و افزایش بهره‌وری شده است.

فرمانده سپاه استان تأکید کرد: مسیر خدمت‌رسانی به مردم روشن است و با توکل به خداوند و همت نیروهای جهادی، این حرکت تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های جهادی در چهارمحال و بختیاری، از توزیع بیش از ۷ هزار بسته خدمت، ساخت مدارس سنگی، نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و پروژه‌های آبرسانی به‌عنوان جلوه‌هایی از فرهنگ خدمت بی‌منت یاد کرد.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، در ادامه سخنان خود با اشاره به گستره فعالیت‌های جهادی در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: در قالب میزهای خدمت جهادی، بیش از ۷ هزار بسته حمایتی در مصلای شهرکرد و مراکز استان‌ها توزیع شده است.

وی افزود: سرکشی به خانواده‌های شهدای جهادی، برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان‌ها، و کلنگ‌زنی ساخت ۵۹ مدرسه سنگی در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک، از جمله اقدامات شاخص در هفته دفاع مقدس بوده است.

فرمانده سپاه استان با اشاره به افتتاح ۵۷ نیروگاه خورشیدی خانگی، گفت: این طرح‌ها در راستای توسعه انرژی‌های پاک و توانمندسازی خانوارهای روستایی اجرا شده‌اند.

وی ادامه داد: فاز سوم طرح بزرگ آبرسانی به اراضی دکان به طول ۱۹ کیلومتر آغاز شده و محوطه‌سازی گلزار شهدای گمنام نیز در وسعتی بالغ بر ۵۵ هزار متر مربع در حال اجراست.

سردار افضلی بازسازی مسکن محرومین را از دیگر اقدامات سپاه در استان دانست و گفت: دیوارکشی، نازک‌کاری و بهسازی واحدهای مسکونی در مناطق محروم، به‌عنوان بخشی از فرهنگ رایج خدمت‌رسانی در میان مردم، با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر پشتیبانی‌های مؤثر قرارگاه محرومیت‌زدایی و سازمان بسیج سازندگی، خاطرنشان کرد: این قول را به مردم و بسیجیان عزیز می‌دهیم که با روحیه جهادی برگرفته از دوران دفاع مقدس، مسیر خدمت را بهتر از گذشته ادامه دهیم.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) در پایان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلال در مسیر پیشرفت کشور، گفت: با اتکا به فرهنگ ایثار و شهادت، کارنامه‌ای درخشان از خدمت‌رسانی را به مردم عزیز ارائه خواهیم داد.