۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

سردار نقدی: رژیم صهیونیستی در بحران مهاجرت معکوس گرفتار شد

اسفراین- معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران گفت: رژیم صهیونیستی پس از ۷۶ سال تلاش برای تثبیت جمعیت، امروز با پدیده مهاجرت معکوس و ریزش شدید مقبولیت جهانی دست به گریبان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، سردار محمدرضا نقدی در اجلاسیه ۳۳۵ شهید شهرستان اسفراین اظهار داشت: امروز در محضر معلمان مدرسه عشق و خانواده‌های معظم شهدا هستیم که با رسالت زینب‌گونه خود، پیام شهیدان را به نسل‌ها رسانده و مشعل جهاد و ایثار را روشن نگه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه شرط مسلمانی، نه گفتن به طاغوت» است، افزود: مسلمان واقعی نخست باید در برابر همه قدرت‌ها و الهه‌های دروغین بایستد و بگوید لا اله الا الله؛ مسیری که شهیدان ما با ایمان به وعده الهی پیمودند و در برابر زورگویان جهان تسلیم نشدند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به سلحشوری شهید نادر مهدوی در خلیج فارس گفت: این جوان پاسدار بوشهری با یک قایق ماهیگیری به ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کرد و پس از مقاومت به اسارت دشمن درآمد و زیر شکنجه به شهادت رسید؛ الگویی ماندگار از فداکاری بی‌حد در تاریخ دفاع مقدس است.

سردار نقدی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه غزه بیان کرد: این جنگ، تقابل مستقیم آمریکا با ایران بود که دشمن با محاسبه غلط، رژیم صهیونیستی را به میدان فرستاد، اما مقاومت معادله را شکست و حقانیت جبهه ایران بار دیگر اثبات شد.

وی افزود: خون شهیدان نه تنها در دفاع مقدس، بلکه امروز نیز امتداد یافته و بیداری ملت‌ها را رقم زده است؛ به گونه‌ای که رژیم صهیونیستی پس از ۷۶ سال، با بحران مهاجرت معکوس و ریزش شدید مقبولیت جهانی دست به گریبان است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران تاکید کرد: شهیدان بزرگ‌ترین آموزگاران ایستادگی‌اند و ملت ایران هر پیروزی راهبردی خود را مدیون خون آنان است؛ این مسیر باید ادامه یابد تا بیداری جهانی به آزادی ملت‌ها منجر شود.

