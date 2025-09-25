موسوی: بیشترین اراضی کشاورزی همدان در کبودرآهنگ قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایوب موسوی ظهرپنجشنبه در همایش سرمایهگذاری برای تولید با حضور وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: کبودرآهنگ ظرفیتهای فراوانی در حوزه گلخانهای، صنایع تبدیلی، دامپروری و کشاورزی دارد که با حمایت مسئولان میتوان به بهترین شکل از آنها بهره برد.
وی بحران آب و خشکسالی را مهمترین چالش بخش کشاورزی منطقه برشمرد و خواستار توسعه کشت محصولات کمآببر بهویژه احداث گلخانهها شد.
موسوی همچنین بر لزوم صدور دستور ویژه برای تسهیلات احداث گلخانه و امهال وامهای کشاورزان با توجه به شرایط خشکسالی تأکید کرد.
فرماندار کبودرآهنگ با اشاره به وجود ۴۱۹ رشته قنات فعال در شهرستان گفت: بخشی از این قناتها طی سالهای اخیر لایروبی و ساماندهی شدهاند و نیازمند تزریق اعتبارات ملی برای نگهداری و بهرهبرداری بهتر هستند.
موسوی همچنین ظرفیتهای مناسب شهرستان در کشتهای دانشبنیان از جمله زعفران را یادآور شد و خواستار تأمین تسهیلات و مکانیزاسیون لازم برای توسعه این حوزه شد.
