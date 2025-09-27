به گزارش خبرنگار مهر، سهمیه کاراته ایران برای حضور در بازی‌های کشورهای سه کاراته کا در بخش مردان و سه کاراته در بخش زنان می‌باشد که بر همین اساس علی مسکین، محمود نعمتی و صالح اباذری در بخش مردان و سارا بهمن یار، آتوسا گلشادنژاد و فاطمه صادقی در بخش بانوان راهی این دوره از بازی‌ها خواهند شد.

فدراسیون کاراته رایزنی‌هایی را برای افزایش سهمیه کشورمان با اتحادیه کاراته آسیا انجام داده است که در نهایت دو سهمیه به صورت مشروط به کاراته کشورمان اختصاص یافته است. بر این اساس دو کاراته به صورت ذخیره در لیست انتظار کاراته کاهای شرکت کننده در این دوره از بازی‌ها مسابقات ثبت نام شده اند تا در صورت انصراف یک کاراته، نمایندگان کشورمان به لیست اصلی اضافه شوند.

با این تصمیم مسئولان فدراسیون اسماعیل معتمدی در وزن ۸۴- کیلوگرم و فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم به کمیته برگزاری مسابقات معرفی شده اند.

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، ششمین دوره این مسابقات خواهد بود که از ۷ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴) در ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود.