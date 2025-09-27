  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

مبارزه ۲+۶ کاراته در بازی‌های کشورهای اسلامی

مبارزه ۲+۶ کاراته در بازی‌های کشورهای اسلامی

ترکیب تیم ملی کاراته ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی در حالی مشخص شده که دو کاراته به عنوان ذخیره راهی ریاض خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهمیه کاراته ایران برای حضور در بازی‌های کشورهای سه کاراته کا در بخش مردان و سه کاراته در بخش زنان می‌باشد که بر همین اساس علی مسکین، محمود نعمتی و صالح اباذری در بخش مردان و سارا بهمن یار، آتوسا گلشادنژاد و فاطمه صادقی در بخش بانوان راهی این دوره از بازی‌ها خواهند شد.

فدراسیون کاراته رایزنی‌هایی را برای افزایش سهمیه کشورمان با اتحادیه کاراته آسیا انجام داده است که در نهایت دو سهمیه به صورت مشروط به کاراته کشورمان اختصاص یافته است. بر این اساس دو کاراته به صورت ذخیره در لیست انتظار کاراته کاهای شرکت کننده در این دوره از بازی‌ها مسابقات ثبت نام شده اند تا در صورت انصراف یک کاراته، نمایندگان کشورمان به لیست اصلی اضافه شوند.

با این تصمیم مسئولان فدراسیون اسماعیل معتمدی در وزن ۸۴- کیلوگرم و فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم به کمیته برگزاری مسابقات معرفی شده اند.

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، ششمین دوره این مسابقات خواهد بود که از ۷ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴) در ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود.

کد خبر 6601447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها