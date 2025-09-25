حدود ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در آستارا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی احدی ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظهار کرد: مبارزه با عرضه سوخت خارج از شبکه توزیع و قاچاق سوخت یکی از مهمترین اولویت‌های مجموعه انتظامی است و پلیس با اقدامات همه جانبه از به تاراج رفتن این سرمایه ملی جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، در پی وصول خبری مبنی بر سوخت گیری خارج از باک خودروهای سوخت رسان، عوامل پلیس آگاهی شهرستان آستارا به یکدستگاه خودروی کامیون سوخت رسان مشکوک که با پایش و بررسی کارت سوخت خودرو مشخص گردید به صورت غیرمجاز اقدام به سوخت گیری خارج از باک خودرو می‌نماید.

فرمانده انتظامی آستارا از کشف مقدار ۹۸۹ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که به صورت غیر مجاز خارج از شبکه سوخت رسانی به فروش رسیده اعلام کرد و گفت: در این راستا یک نفر متهم ۳۷ ساله احضار و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا معرفی شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برابر نظریه کارشناسی ارزش گازوئیل کشف شده مبلغ ۵۶۳ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال ارزیابی بعمل آمد و اذعان داشت: در این راستا محموله سوخت‌های مکشوفه توقیفی تحویل شرکت نفت شهرستان آستارا گردید.

سرهنگ احدی در خاتمه خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت یکی از مهمترین اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مردم نیز می‌توانند با هوشیاری و اطلاع رسانی به موقع، پلیس را در این زمینه یاری کنید.