امام جمعه دشتی: دفاع مقدس یادآور ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست صبح پنجشنبه در مراسم غباررویی قبور مطهر شهدا شهر خورموج با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته برای ملت ما یادآور روزهای بزرگی است؛ روزهایی که مردم ایران در سایه ایمان به خدا، اتحاد و رهبری حضرت امام (ره) در برابر سختترین هجمهها ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور از دست برود.
وی افزود: به برکت دفاع مقدس نیروهای ارزندهای برای نظام و انقلاب تربیت شدند که همچون شاگردان مکتب امام، در مسیر انقلاب و دفاع از آرمانهای آن گام برداشتند.
امام جمعه دشتی با تأکید بر وظیفه امیدآفرینی در جامعه خاطرنشان کرد: امروز دشمنان با ترویج یأس و ناامیدی در فضای مجازی به دنبال جدایی مردم از نظام هستند، اما مدیران باید با خدمت به مردم، گره از مشکلات آنان بگشایند و زمینه امید را در جامعه فراهم کنند.
وی ادامه داد: همه ما باید امانتدار خوبی برای خون شهدا باشیم؛ چرا که اگر چنین نباشیم شهدا گریبانگیر ما خواهند شد.
امام جمعه دشتی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: این موضعگیریهای شجاعانه موجب خشم دشمنان شده است.
