قبور مطهر شهدا شهر خورموج عطر افشانی و غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت خورموج عصر پنجشنبه در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دشمنان از همان اول انقلاب به طور مرتب در حال توطئه و دسیسه برای براندازی نظام بودند.
حجت الاسلام سید مهدی طاهری افزود: آنها خیال میکردند با ترور شخصیتها راه انقلاب تمام میشود ولی با رهبری داهیانه امام امت و مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی هر روز در عرصههای مختلف پیشرفت میکند.
وی افزود: دفاع مقدس در هشت سال با شکست دشمن به پایان رسید و یک وجب خاک از ایران اسلامی کم نشد اما جنگ همچنان ادامه دارد و دشمنان دست از دشمنی خود برنداشته اند.
طاهری ادامه داد: آن روز شهدا در میادین جنگ حضور پیدا کردند و مردم نیز از آنها پشتیبانی میکردند و امروز هم ما باید در مقابل جنگ نرم دشمن همدل باشیم.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی نیز گفت: در هفته دفاع مقدس بیش از ۱۵۰ برنامه در سطح شهرستان برگزار میشود که ۸۰ درصد این برنامهها از طریق فضای مجازی است.
سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار افزود: امروز ما هر چه داریم به برکت خون شهدا و صبر خانوادههای معظم شهدا داریم.
وی افزود: امروز اگر موفقیت و پیروزی در کشور کسب میکنیم مدیون و مرهون خون پاک هزاران شهید است.
زارعی تبار خاطر نشان کرد: فرهنگ دفاع مقدس باعث شد تا شعار ما میتوانیم تحقق پیدا کند.
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