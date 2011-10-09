احیای ذخایر خزر نیازمند بازسازی رودخانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی صبح یکشنبه در مراسم جشن آغاز صید در خواجه نفس افزود: باید شرایط را برای زیست ماهیان فراهم کنیم و اولین گام احیای رودخانه ها هستند.

وی از صیادان خواست تا با پایبندی به قوانین صید و صیادی و جلوگیری از صید غیر مجاز باعث صید پایدار و مستمر شوند.

پاسندی عنوان کرد: یکی از دستاوردهای سفر هیئت محترم دولت به منطقه گسترش مراکز تکثیر و پرورش آبزیان است که باعث کاهش فشار از ذخایر دریای خزر و احیای آن ها و اشتغالزایی می شود.

یحیایی معاون صید و صیادی اداره کل شیلات گلستان به ارائه گزارشی از فعالیت های شیلات در فصل صید گذشته و اعلام زمان دقیق فصل صید سال جدید پرداخت.

وی گفت: دریا میراث نسل گذشته و سرمایه نسل آینده است و تمامی صیادان حفاظت از منابع دریا را وظیفه خود می دانند.

قربانعلی بابایی فرماندار گمیشان با عنوان کردن بحث سال جهاد اقتصادی و رویکردهای دولت در این سال از صیادان خواست تا با پایبندی به قوانین صید و صیادی در حفاظت ذخایر ارزشمند دریای خزر کوشا باشند.