سیدآبادی اعلام کرد؛ بازگشت۹۶۶ هزار تبعه افغانستانی به کشورشان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سیدآبادی روز پنجشنبه در نشست با «نورمحمد متوکل»، سرپرست سرکنسولگری افغانستان در مشهد اظهار کرد: بازگشت اتباع افغانستانی فاقد مجوز از مرز دوغارون به کشورشان طی نیمه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود سه برابر افزایش داشته است.
مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی افزود: در ۶ ماه ماهه نخست امسال ۹۶۶ هزار تبعه افغانستانی از گذرگاه دوغارون به کشورشان بازگشتهاند که از این تعداد ۲۸۰ هزار نفر ساکن خراسان رضوی بودهاند.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: چهار دهه است که ایران با رویکردی انسانی و کریمانه میزبان مهاجران بوده و امروز نیز تلاش میکنیم در چارچوب قوانین، اقامت و خروج آنان ساماندهی شود.
سیدآبادی اضافه کرد: وقایع اخیر همچون جنگ ۱۲ روزه روند خروج اتباع را سرعت بخشید، اما در همه شرایط، تکریم و حفظ کرامت انسانی مهاجران برای ما اصل بوده است.
مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیق بین ۲ ملت ایران و افغانستان پشتوانهای استوار برای تداوم همکاریها و تقویت روابط برادرانه میان دو کشور است.
نورمحمد متوکل، سرپرست سرکنسولگری افغانستان در مشهد خواستار رفع مشکلات اتباع کشورش در حوزه آموزش و اعطا گواهینامه و خدمات مشابه شد و گفت: لازم است در قالب کمیتهای نیازهای مشترک ایران و افغانستان در خصوص خدماترسانی به اتباع خارجی از سازمانهای بینالمللی مطالبه شود.
