به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری روز شنبه در دیدار با فرماندار تایباد افزود: روند خروج مهاجران غیرمجاز افغان از مرز دوغارون به سمت این کشور همسایه همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ماه های خرداد، تیر و بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اسراییل و آمریکا بر علیه ایران روزهای اوج بازگشت اتباع افغانستان به کشورشان بود، بیان کرد: هم اینک به طور میانگین روزانه بین ۲ تا سه هزار نفر از تبعه غیرمجاز از دوغارون راهی کشور خود می شوند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ۹۰ درصد اتباع به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشته اند و ۱۰ درصد دیگر از سوی نیروی انتظامی در سطح کشور شناسایی می شوند.

شمقدری با اشاره به اینکه فصل جدید ساماندهی اتباع با جدیت در خراسان رضوی شروع شده است، گفت: طرح استفاده از سیستم بیومتریک در راستای ثبت ورود و خروج اتباع در دوغارون به پایان رسیده است که هفته آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی بیان کرد: با استفاده از این طرح رصد و پایش اتباع از مرز و رفت و آمد آنها در جای جای استان به صورت برخط کنترل می شود که با استفاده از آمار و تحلیل های به دست آمده نقش زیادی در ساماندهی مهاجران افغان دارد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی افزود: طی تفاهمنامه ای سه جانبه با دفتر اتباع و دفتر روستایی استانداری، تجمعات تبعه غیرمجاز افغانستانی در روستاهای اطراف شهر مشهد شناسایی و گزارش خواهد شد که این طرح دستاوردهای خوبی به همراه داشته است.

شمقدری اظهار کرد: در راستای اشتغال هدفمند اتباع خراسان رضوی با بخش خصوصی گفت و گو شده است، در این بخش شرکت هایی آغاز به کار کرده اند و در راستای مشغول به کار شدن اتباع و حضور آنها در استان تصمیمات جدی و قانونمندی از سوی دستگاههای متولی اتخاذ شده است.

وی به اجرای طرح موفق انسداد دیوار مرزهای شمال شرق کشور اشاره و اضافه کرد: انسداد دیوار مرزهای مشترک ایران و افغانستان یکی از طرح های راهبردی کشور است، ورود اتباع غیرمجاز افغانستانی از مناطقی که مراحل نصب دیوار به پایان رسیده کاهش چشمگیری داشته است.

فرماندار تایباد در ادامه این دیدار گفت: روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی در نهایت حفظ کرامت و منزلت آن‌ها در معبر دوغارون در حال انجام است و با رصد و پایش‌های انجام شده برخی مشکلات و موانع اجرای طرح بازگشت در مرز دوغارون به حداقل رسیده است.

حسین جمشیدی افزود: گذرگاه رسمی دوغارون در شرق کشور مهمترین و نخستین مرز برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی به وطن شان است.

وی اظهار کرد: با تعامل، همراهی و هم افزایی همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرایی، امنیتی، نظامی، انتظامی، ارتش، بسیج، خیرین و گروه‌های مردمی، مقدمات بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه مهاجران در دوغارون فراهم شده است.