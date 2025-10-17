  1. استانها
یاراحمدی:برگه‌های سرشماری قدیمی اتباع فاقد اعتبار است

مشهد- رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: برگه‌های سرشماری قدیمی اتباع فاقد اعتبار است؛ در صورت مشکل به ادارات اتباع مراجعه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر یاراحمدی در آئین تجلیل از نقش‌آفرینان جهادی در میزبانی کریمانه مهاجرین با عنوان «خادمان همدلی و مهربانی» در مشهد اظهار کرد: ارتباط و پیوند ملت ایران و مردم افغانستان گسسته نخواهد شد وبا مهاجرستیزان برخورد می‌شود.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: متاسفانه تبلیغات منفی با موضوع مهاجرستیزی وجود دارد که در برابر این اقدامات با تشکیل قرارگاه رسانه‌ای مقابله کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه جدایی دو ملت همسایه و همزبان ایران و افغانستان امکان پذیر نیست، گفت: مسئولان در موضوع اتباع خارجی بر رفتار کریمانه اصرار و تاکید دارند و همینگونه هم عمل می‌شود.

یاراحمدی با بیان اینکه برگه‌های سرشماری قدیمی اتباع را فاقد اعتبار است؛ افزود: برخی سودجویان از اتباع خارجی مقیم کشور سودجویی می‌کنند که تاکید می‌کنیم در صورت مواجهه با مشکلی به ادارات اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه کنند.

