به گزارش خبرگزاری مهر، نادر یاراحمدی در آئین تجلیل از نقش‌آفرینان جهادی در میزبانی کریمانه مهاجرین با عنوان «خادمان همدلی و مهربانی» در مشهد اظهار کرد: ارتباط و پیوند ملت ایران و مردم افغانستان گسسته نخواهد شد وبا مهاجرستیزان برخورد می‌شود.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: متاسفانه تبلیغات منفی با موضوع مهاجرستیزی وجود دارد که در برابر این اقدامات با تشکیل قرارگاه رسانه‌ای مقابله کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه جدایی دو ملت همسایه و همزبان ایران و افغانستان امکان پذیر نیست، گفت: مسئولان در موضوع اتباع خارجی بر رفتار کریمانه اصرار و تاکید دارند و همینگونه هم عمل می‌شود.

یاراحمدی با بیان اینکه برگه‌های سرشماری قدیمی اتباع را فاقد اعتبار است؛ افزود: برخی سودجویان از اتباع خارجی مقیم کشور سودجویی می‌کنند که تاکید می‌کنیم در صورت مواجهه با مشکلی به ادارات اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه کنند.