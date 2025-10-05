شجاع: خروج یک و نیم میلیون نفر اتباع غیرمجاز از مرزهای خراسان رضوی

سردار مجید شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای آغاز عملیات مرزی تا کنون، نزدیک به یک میلیون نفر از افرادی که به صورت غیرمجاز در داخل کشور حضور داشتند، به صورت داوطلبانه از مرزهای استان خارج شدهاند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: همچنین حدود ۵۰۰ هزار نفر نیز که به صورت مجاز با گذرنامه و ویزا در کشور حضور داشتند، پس از پایان مدت اعتبار اقامت خود، از کشور خارج شدند.
وی بیان کرد: مجموع این افراد به حدود یک و نیم میلیون نفر میرسد که از مرزهای استان خارج شدهاند.
شجاع با تاکید بر رعایت حقوق انسانی و کرامت اتباع، افزود: این روند با همکاری دستگاههای مختلف و با حمایت کامل شورای تامین استان انجام شده و تلاش شده است زمینه بازگشت شایسته و منظم این افراد به کشورشان فراهم شود.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ادامه به آماری که وزارت کشور ارائه کرده اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار، سه میلیون و سیصد هزار نفر به صورت غیرمجاز در کشور حضور داشتند که هنوز حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر از آنها در کشور باقی ماندهاند.
وی خاطرنشان کرد: خروجیها از دو مرز اصلی استان انجام شده است و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد این افراد از حوزههای دوغارون و تایباد عبور کردهاند.
شجاع بیان کرد: درباره تعداد افرادی که همچنان در کشور باقی ماندهاند و وضعیت سلامت و شرایط آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست و این موضوع در حوزه مسئولیتهای دیگر سازمانها قرار دارد.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی به مقابله با ورود غیرمجاز افراد اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۴۰ هزار متجاوز مرزی شناسایی و بازداشت شدهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
وی با تأکید بر همکاری مرزبانی با پلیس افغانستان، خاطرنشان کرد: این همکاری باعث شده تا مسئولیت مقابله با ورود غیرمجاز در خاک کشور همسایه نیز افزایش یابد و اقدامات پیشگیرانه و دیپلماسی مرزی به طور مؤثر ادامه داشته باشد.
شجاع ضمن تأکید بر اهمیت حفظ امنیت مرزها، افزود: مرزبانی خراسان رضوی با همکاری سایر دستگاهها تلاش میکند تا مرزهای استان را به طور کامل تحت کنترل و حفاظت قرار دهد.
