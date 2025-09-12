به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سیدآبادی اظهار کرد: ۹۴۰ هزار تبعه غیرمجاز افغانستانی از ابتدای سال جاری تا پایان ۱۸ شهریور ماه از مرز دوغارون شهرستان تایباد به کشورشان بازگشته‌اند. مرز دوغارون محل خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ۱۱ استان کشور است و اتباع غیرمجاز از این استان‌ها به اردوگاه‌های نگهداری در استان منتقل و سپس به کشورشان باز می‌گردند.

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی تدوین اطلس جامع اتباع خارجی را گام نخست در ساماندهی این اقشار دانست و اضافه کرد: تا پایان شهریور ماه نخستین سامانه ثبت اطلاعات بیومتریک مسافران در مرز دوغارون نصب و راه اندازی می‌شود.

وی گفت: در مرحله نخست با استفاده از این سامانه، اطلاعات همه اتباع افغانستانی هنگام ورود به مرز دوغارون ثبت می‌شود.

سیدآبادی با اشاره به بازدید اخیر مسؤولان استانداری از اردوگاه خروج اتباع غیرمجاز «سفیدسنگ» فریمان و مرز دوغارون افزود: در این بازدید روند خدمات‌رسانی و رویکرد کرامت‌محور به مهاجران مورد بررسی قرار گرفت که این اقدامات نقش مؤثری در جهت تبیین خدمات جمهوری اسلامی ایران در ذهن مهاجران دارد.