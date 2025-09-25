فرصت ورود تجهیزات پزشکی ایران به بازار اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی با حمایت معاونت علمی و سازمان توسعه علمی و فناورانه همکاریهای بین المللی، با هدف تسهیل ورود شرکتهای ایرانی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی به بازار بزرگ اندونزی، اعزام هیئت تجاری ویژهای را همزمان با برگزاری سی و هفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی Hospital Expo ۲۰۲۵ در جاکارتا برگزار میکند.
این نمایشگاه از ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در محل Indonesia Convention Exhibition (ICE) واقع در حوالی جاکارتا برگزار خواهد شد و بزرگترین رویداد حوزه تجهیزات و خدمات بیمارستانی در کشور اندونزی به شمار میرود.
اعزام شرکتهای ایرانی فرصت ممتازی است تا ضمن حضور در نمایشگاه، در نشستهای B۲B که در مرکز تجاری ایران در جاکارتا برگزار میشود، با نمایندگان بیمارستانها، مقامات دولتی و فعالان حوزه سلامت اندونزی دیدار و مذاکره کنند.
همزمان با برگزاری این نمایشگاه ️افتتاح مرکز تجاری و مرکز نوآوری و فناوری ایران در جاکارتا با راهبری صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات برگزار میشود.
این مرکز با هدف تسهیل ورود شرکتهای ایرانی به بازار اندونزی و ایجاد بستر همکاریهای گسترده در حوزه سلامت و فناوری راهاندازی شده است.
