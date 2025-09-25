به گزارش خبرنگار مهر، گودرز ترکی زاده عصر امروز پنجشنبه در آئین استقبال از فرنگی کاران ایذه ای که در سالن سینما شهرداری این شهرستان برگزار شد، بیان کرد: از پهلوانان به نام ایل بختیاری که نام پرآوازه و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده و نام سرزمین پهلوانان بختیاری را بلند داشتند قدردان هستیم.

فرماندار ایذه گفت: قطعاً نام ایذه همیشه بالا و سرافراز است و در آینده نیز از جوانان ایذه در همه سطوح به خصوص ورزش بیشتر خواهید شنید.

وی تاکید کرد: مجموعه ادارات شهرستان، شورای اداری، نماینده و همه افرادی که دل در گرو ورزش دارند در راستای حل مسائل و مشکلات این جوانان دلیر کوتاهی نخواهند کرد و مشکلاتشان را به فضل الهی حل خواهند کرد.