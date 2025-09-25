  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

فرماندار ایذه: مسئولان شهر درحل مشکلات مدال‌آوران کشتی کوتاهی نمی‌کنند

ایذه - فرماندار ایذه گفت: مسئولان شهرستان در راستای حل مسایل و مشکلات مدال‌آوران خوزستانی مسابقات جهانی کشتی فرنگی کوتاهی نخواهند کرد و مشکلاتشان را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز ترکی زاده عصر امروز پنجشنبه در آئین استقبال از فرنگی کاران ایذه ای که در سالن سینما شهرداری این شهرستان برگزار شد، بیان کرد: از پهلوانان به نام ایل بختیاری که نام پرآوازه و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده و نام سرزمین پهلوانان بختیاری را بلند داشتند قدردان هستیم.

فرماندار ایذه گفت: قطعاً نام ایذه همیشه بالا و سرافراز است و در آینده نیز از جوانان ایذه در همه سطوح به خصوص ورزش بیشتر خواهید شنید.

وی تاکید کرد: مجموعه ادارات شهرستان، شورای اداری، نماینده و همه افرادی که دل در گرو ورزش دارند در راستای حل مسائل و مشکلات این جوانان دلیر کوتاهی نخواهند کرد و مشکلاتشان را به فضل الهی حل خواهند کرد.

