به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در دیدار با عباس شرفی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان، به بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌سازی و محورهای مواصلاتی استان پرداخت و خواستار شتاب‌بخشی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام شد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود نقاط حادثه‌خیز در محورهای اصلی استان، بر ضرورت رفع این نقاط به‌منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات تأکید کرد و گفت: راه‌های ایمن و استاندارد، زیربنای توسعه استان و تسهیل‌کننده تردد مردم و فعالان اقتصادی هستند و باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

جراره همچنین ضمن بررسی وضعیت راه‌های روستایی و بین‌شهری در حوزه انتخابیه مثل راه پور به مازگرد، راه سیاهو، راه دشت کوران، راه مهدی آباد، راه پشتکو به خرگی، ترانشه حاجی آباد، اصلاح نقاط حادثه خیز محور بندرعباس-حاجی آباد - سیرجان، تهویه و روشنایی تونل تنگ زاغ، راه پنج روستا سودرو-بلندو-چاهو و همچنین راه میدان نامجو تازیان و فاز دوم آن و احداث پل، راه ورودی بندر پل، پل کروییه به رویدر، راه ساحلی لشتغان تا خیابان اسکله خواستار توجه ویژه به این مسیرها شد و افزود: پروژه‌های اولویت‌دار در سطح استان با تخصیص اعتبار و پیگیری‌های مستمر باید در اسرع وقت به مرحله بهره‌برداری برسند تا مردم هرچه سریع‌تر از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای تخصیص اعتبارات به پروژه میدان سایت و بهسازی مسیر بندر شهید رجایی و صنایع غرب خبر داد و تصریح کرد: این پروژه به دلیل نقش راهبردی در ترافیک شهری و توسعه اقتصادی استان باید در اولویت قرار گیرند.

نماینده مردم هرمزگان در ادامه از اقدامات انجام‌شده برای دریافت و تخصیص قیر موردنیاز پروژه‌های راهی استان سخن گفت و افزود: تأمین قیر، سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش خواهد داد و مانع از رکود یا توقف طرح‌های عمرانی می‌شود.

جراره در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان، تأکید کرد: هم‌افزایی مدیران استانی، حمایت دولت و پیگیری‌های مجلس می‌تواند زمینه‌ساز تحول جدی در زیرساخت‌های راهی هرمزگان باشد.