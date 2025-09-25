به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرم‌الهی اظهار کرد: در جریان بازدیدهای صورت‌گرفته از مدارس شهرستان شوش و بخش‌های تابعه، دبستانی در بخش فتح‌المبین به علت فقدان امکانات ابتدایی و فرسودگی جدی ساختمان شناسایی و پیش‌تر به صورت رسمی نسبت به رفع ایرادات و ایمن‌سازی آن تذکر داده شد، با این حال به دلیل عدم رفع نواقص، دادستانی به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و در راستای صیانت از حقوق عامه اجازه بازگشایی این واحد آموزشی را نداد.

دادستان شوش افزود: با دستور ویژه دادستانی و همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان و بخشدار، مکانی مناسب با تمامی امکانات برای رفاه حال دانش‌آموزان فراهم گردید تا سال تحصیلی در بستری ایمن و مناسب آغاز شود.

کرم‌الهی تصریح کرد: همچنین دستور داده شد تا در سال آینده مدرسه‌ای جدید به جای این دبستان احداث شود که بخشی از اعتبارات لازم برای اجرای پروژه نیز تأمین شده است.

در حال حاضر ۲۷۰ دانش‌آموز این مدرسه در مکان جایگزین مشغول تحصیل هستند و روند آموزش آنان بدون وقفه ادامه دارد.