به گزارش خبرنگار مهر، هر لحظه امکان ریزش سقف بر سر دانش آموزان وجود دارد و این موضوع بسیاری از اولیاء دانش آموزان و معلمان شوشی را نگران کرده است. این نگرانی تا جایی پیش رفته که حتی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان شوش برای اینکه در آینده اتهامی بر وی وارد نشود، احتمال ریزش سقف مدارس فرسوده را به اطلاع دادستانی نیز می رساند.



دادستان، سقف می خواهد ریزش کند



یکی از دبیران مدارس دخترانه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مدارس فرسوده در شهر که سال ها از عمرشان می گذرد، بسیارند.



وی می افزاید: دبیرستان هاجر، مدرسه راهنمایی سمیه، دبیرستان مکتب الزهرا و صدیقه کبری از جمله مدارس و دبیرستان های دخترانه شهر شوش هستند که با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. مدارس یادگار امام، دانش و منتظری نیز جزء مدارس پسرانه ای هستند که سقف هایشان در آستانه ریزش است.



این دبیر همچنین ضمن ابراز نارضایتی از چنین وضعیتی یادآور می شود: اردیبهشت امسال بود که سقف یکی از مدارس ریزش کرد و دانش آموزان را برای مدتی موقت به مدرسه نمونه دولتی "دانشوران" منتقل کردند.



عباس لطیفی یکی از اولیای دانش آموزان ساکن در منطقه خسرج می گوید: مدارس بسیاری در روستاهای بخش شاوور و بخش مرکزی نیاز به تعمیر و بازسازی دارند.



وی توضیح می دهد: برخی روستاها نیز اصلا مدرسه ندارند و دانش آموزان مجبور می شوند کیلومترها را طی کنند تا به مدرسه روستای بعدی برسند.



لطیفی تاکید می کند: اگر مسئولان به فکر مردم هستند تا قبل از رسیدن سال جدید اقداماتی انجام بدهند. چرا باید منتظر خیرین مدرسه ساز خارج از استان باشیم؟ مگر خوزستان کم نعمت دارد که دست یاری برای ساخت دو کلاس درس دراز کنیم؟

ناتوان در ساخت دو کلاس



مدتی پیش گروه جهادی فتح‌المبین سپاه حضرت محمد رسول الله تهران دو کلاس درس را در بخش مرکزی شوش در روستاهای "علی جادر" و "فدیم" ساختند. با این حال شهرستان شوش همچنان کمبود محل آموزشی دارد و فرسودگی تعداد زیادی از مدارس نیز مزید بر مشکل شده است.



نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی درباره مشکل مدارس فرسوده به خبرنگار مهر می گوید: شهر شوش و شاوور هر کدام 25 مدرسه بالای 35 یا 40 ساله دارند.



سید راضی نوری می افزاید: این مشکل به قدری آزار دهنده شده که مدیر آموزش پرورش شهرستان، احتمال ریزش سقف برخی مدارس را به اطلاع دادستان شهرستان شوش رساند.



وی یادآور می شود: مدارسی با بافت فرسوده داریم که احتیاج به بازسازی دارند. برخی مدارس نیاز به نوسازی دارند که این مسئله را برای معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کل کشور مطرح کردم.



نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه تاکنون دو بار مشکل مدارس شوش را به گوش مقامات کشوری رسانده ام، گفت: مسئولان مسائل اعتباری را مطرح می کردند و ما مجبور شدیم به خیرین مدرسه ساز متوسل شویم.



نوری می گوید: تاکنون از طریق بنیاد برکت از مسئولان خیر خارج از استان کمک گرفتیم که قرار شد هفت مدرسه در بخش شاوور و شوش بسازند. همچنین خیرین مدرسه ساز به واسطه برخی از فعالان شهرستان، تقریبا یک میلیارد و 500 میلیون تومان در بخش شاوور را در نظر گرفتند. بخشی از این هزینه ها نیز صرف ساخت مدارس راهنمایی و دخترانه شد که یکی از آنها در روستای" ُمگرن" ساخته شده و تنها نیاز به آب رسانی و برق کشی دارد.



وی با بیان اینکه موسسه المیزان نیز با واسطه دوستان، در حال ساخت چندین مدرسه است، بیان می کند: مشارکت مردم در این کار خیلی مهم است و می توانیم الگویی داشته باشیم تا افراد خیر دیگری نیز وارد این عرصه شوند.



نماینده مردم شوش در مجلس درباره زکات کشاورزان روستایی می گوید: طبق قانون، دولت می گوید اگر مسئولان مبلغی را برای ساخت مدرسه در اختیار دولت قرار بدهند، دولت مکلف است دو برابر آن را هزینه ساخت مدرسه کند اما متاسفانه پول های زکات کمتر در ساخت مدارس هزینه شده است.



شهرستان شوش از جمله شهرستان هایی است که تراکم روستایی زیادی دارد. مدارس برخی روستاها فرسوده و بعضی از روستاها نیز مدرسه ندارند. نبود مدارس و عدم توجه به بحث آموزش می تواند زیان جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد تا جایی که اخیرا مديركل آموزش‌ و پرورش خوزستان اعلام کرد 650 هزار نفر بی سواد در استان وجود دارد. البته احتمال دارد آمار واقعي بيشتر از اين رقم است زيرا اين آمار تنها در برگيرنده افراد فاقد سواد سوم ابتدايي است كه پايه سواد محسوب مي‌شود و اگر آمار سواد براساس پايه بالاتری اخذ شود، اين رقم بسيار بيشتر خواهد بود كه بسيار جاي تاسف است.



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گزارش: قاسم منصور آل‌کثیر