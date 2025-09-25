  1. استانها
تعاونی‌ها بازوی توانمند بخش کشاورزی گلستان در تامین امنیت غذایی هستند

گرگان-مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها و صنوف کشاورزی در گلستان، گفت: تعاونی‌ها بازوی توانمند بخش کشاورزی گلستان در تامین امنیت غذایی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی شامگاه پنجشنبه در مراسم همایش نسل ماندگار که به مناسبت هفته دفاع مقدس باحضور رزمندگان، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا برگزار شد با تأکید بر اهمیت جایگاه اقتصادی بخش کشاورزی در استان اظهار کرد: طی دو سال اخیر فعالیت‌های فنی و بازرگانی مرتبط با بخش کشاورزی توسط تعاونی‌ها در خدمت رسانی به روستاییان در مسیر توسعه کمی و کیفی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه گردش عملیات بازرگانی محصولات کشاورزی در گلستان جایگاه ویژه‌ای دارد، افزود: بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها توسط شبکه تعاون روستایی انجام می‌پذیرد.

جامی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تمرکز بر امور اقتصادی و معیشت مردم در دهه اخیر گفت: راهبرد اصلی مان کمک به حفظ و ارتقائ امنیت غذایی و معیشت تولید کنندگان بخش کشاورزی و مردم است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی است تا ضمن گرامیداشت ایام از کارکنان خانواده بزرگ تعاون روستایی استان، که عمدتاً از ایثارگران، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز هستند تجلیل به عمل آید.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و سخنرانی ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل بر آمادگی هر چه بیشتر سازمان و شبکه تعاون روستایی در راستای تحقق منویات معظم له و تحقق راهبردهای دولت چهاردهم تاکید کرد و افزود: امید است بتوانیم بیش از گذشته در مسیر خدمت به مردم و اعتلای کشور گام برداریم.

