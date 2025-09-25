به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی شامگاه پنجشنبه در مراسم همایش نسل ماندگار که به مناسبت هفته دفاع مقدس باحضور رزمندگان، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا برگزار شد با تأکید بر اهمیت جایگاه اقتصادی بخش کشاورزی در استان اظهار کرد: طی دو سال اخیر فعالیت‌های فنی و بازرگانی مرتبط با بخش کشاورزی توسط تعاونی‌ها در خدمت رسانی به روستاییان در مسیر توسعه کمی و کیفی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه گردش عملیات بازرگانی محصولات کشاورزی در گلستان جایگاه ویژه‌ای دارد، افزود: بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها توسط شبکه تعاون روستایی انجام می‌پذیرد.

جامی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تمرکز بر امور اقتصادی و معیشت مردم در دهه اخیر گفت: راهبرد اصلی مان کمک به حفظ و ارتقائ امنیت غذایی و معیشت تولید کنندگان بخش کشاورزی و مردم است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی است تا ضمن گرامیداشت ایام از کارکنان خانواده بزرگ تعاون روستایی استان، که عمدتاً از ایثارگران، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز هستند تجلیل به عمل آید.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و سخنرانی ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل بر آمادگی هر چه بیشتر سازمان و شبکه تعاون روستایی در راستای تحقق منویات معظم له و تحقق راهبردهای دولت چهاردهم تاکید کرد و افزود: امید است بتوانیم بیش از گذشته در مسیر خدمت به مردم و اعتلای کشور گام برداریم.