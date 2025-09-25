به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با اتحادیه‌های تعاونی‌های آبادان و خرمشهر که در سالن جلسات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، اظهار کرد: باید مشکلات شناسایی و اولویت‌بندی و بر اساس ظرفیت‌ها رفع شود.

وی افزود: یکسری از موضوعات مطرح شده در حوزه مسئولیتی وزارت تعاون نیست و برخی موارد مربوط به تسهیلات است. تسهیلات کم‌ذبهره نسبت به تورم کم بهره تلقی می‌شوند و بانک‌ها تابع ضوابط بانک مرکزی هستند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: این وزارت، وزارتخانه‌ای عام است و فعالیت‌های آن در بنگاه‌های اقتصادی، تعاون، حوادث، اشتغال و رفاه نشان‌دهنده این گستردگی است.

رستمی با اشاره به گردشگری، تاکید کرد: شهرهای آبادان و خرمشهر کشورهای همسایه از جمله پیوند مشترک دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود.

وی ادامه داد: ۴۹ درصد سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها را می‌توان از افراد غیرعضو تأمین کرد که یک شرایط مطلوب است.

رستمی اظهار کرد: ایجاد تعاونی گردشگری با محوریت تعاون بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: تشکیل «تعاونی تأمین نیاز» در شهرهای آبادان و خرمشهر یک راهکار مهم تلقی می‌شود که می‌تواند به تکمیل زنجیره کمک کند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد تعاونی دانشگاهی به عنوان پایلوت برای خرمشهر یکی از برنامه‌های پیش رو است.