همگرایی و مهارت آموزی دو راهبرد اصلی جهت توسعه بخش تعاون قماست

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر چهارشنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی قم برگزار شد، تعاونی‌ها را یکی از کارآمدترین شیوه‌های فعالیت اقتصادی دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده است که مشارکت‌های جمعی، علاوه بر توزیع عادلانه‌تر منافع، موجب پایداری بیشتر کسب‌وکارها نیز می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با تأکید بر اینکه رویکرد اداره کل تعاون قم حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی در قالب تعاونی است، افزود: تمام ظرفیت‌های این اداره کل برای تسهیل صدور مجوزها، همراهی در فرآیندهای قانونی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به سرمایه‌گذاران در این بخش به‌کار گرفته خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در ادامه سخنان خود با اشاره به طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی استان بر پایه وفاق و همدلی میان بخش‌های مختلف گفت: ما معتقدیم توسعه پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش کنند.

آشتاب همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای مهارت‌های فنی نیروهای انسانی فعال در بخش‌های گوناگون اقتصادی تصریح کرد: توانمندسازی نیروی کار و آموزش‌های تخصصی یکی از اولویت‌های جدی ماست و این مسیر را با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌کنیم.

وی حضور پررنگ تشکل‌ها و تعاونی‌ها را در کنار نیروی انسانی متخصص و توانمند، یکی از عوامل موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای استان دانست و اضافه کرد: در این مسیر همه امکانات و ظرفیت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم در خدمت فعالان اقتصادی قرار گرفته تا شاهد شکوفایی و رونق روزافزون بخش تعاون در استان باشیم.