محمد رشیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از حمایتهای خود و مسئولان استان برای ارتقای زیرساختهای استادیوم شهر و میزبانی مسابقات تیم فوتبال بعثت خبر داد.
وی اظهار داشت: تیم بعثت با زحمات فراوان توانسته در لیگ یک جایگاه مناسبی کسب کند و مردم کرمانشاه نیز علاقه و تعصب ویژهای به این تیم دارند. به همین دلیل از صداوسیما خواستهایم تا پوشش مسابقات به ویژه مسابقاتی که در کرمانشاه برگزار میشود، با اهتمام بیشتری انجام شود تا خانوادهها و علاقهمندان بتوانند از دیدن فوتبال لذت ببرند و انگیزه و نشاط در جامعه افزایش یابد.
رشیدی با اشاره به مشکلات گذشته گفت: تیم بعثت دوبار به دلیل کمبودهای استادیوم از میزبانی در کرمانشاه محروم شده بود، اما با پیگیریها و ارتباطات انجامشده، این مشکلات رفع شد تا هواداران بتوانند مسابقات را در شهر خود تماشا کنند.
وی افزود: همراه با مدیریت سازمان ورزش و جوانان استان اعتباراتی برای تکمیل زیرساختها جذب شده و تلاش میکنیم باقی زیرساختهای مورد نیاز نیز هر چه سریعتر آماده شود تا تیم در لیگ برتر و سایر رقابتها بدون دغدغه بازی کند و امنیت و راحتی تماشاگران و بازیکنان تأمین شود.
رشیدی در پایان گفت: امیدواریم تیم بعثت با ادامه روند موفقیت خود به لیگ برتر صعود کند و موجب خوشحالی همه مردم کرمانشاه شود و ما همچنان در کنار مدیریت ورزش استان برای رفع ایرادات و تکمیل زیرساختها خواهیم بود.
