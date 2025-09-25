  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

تکمیل زیرساخت‌های استادیوم کرمانشاه و حمایت از تیم بعثت در اولویت است

کرمانشاه - نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، زیرساخت‌های استادیوم کرمانشاه در حال تکمیل است تا تیم بعثت بدون محرومیت میزبان مسابقات لیگ یک باشد.

محمد رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از حمایت‌های خود و مسئولان استان برای ارتقای زیرساخت‌های استادیوم شهر و میزبانی مسابقات تیم فوتبال بعثت خبر داد.

وی اظهار داشت: تیم بعثت با زحمات فراوان توانسته در لیگ یک جایگاه مناسبی کسب کند و مردم کرمانشاه نیز علاقه و تعصب ویژه‌ای به این تیم دارند. به همین دلیل از صداوسیما خواسته‌ایم تا پوشش مسابقات به ویژه مسابقاتی که در کرمانشاه برگزار می‌شود، با اهتمام بیشتری انجام شود تا خانواده‌ها و علاقه‌مندان بتوانند از دیدن فوتبال لذت ببرند و انگیزه و نشاط در جامعه افزایش یابد.

رشیدی با اشاره به مشکلات گذشته گفت: تیم بعثت دوبار به دلیل کمبودهای استادیوم از میزبانی در کرمانشاه محروم شده بود، اما با پیگیری‌ها و ارتباطات انجام‌شده، این مشکلات رفع شد تا هواداران بتوانند مسابقات را در شهر خود تماشا کنند.

وی افزود: همراه با مدیریت سازمان ورزش و جوانان استان اعتباراتی برای تکمیل زیرساخت‌ها جذب شده و تلاش می‌کنیم باقی زیرساخت‌های مورد نیاز نیز هر چه سریع‌تر آماده شود تا تیم در لیگ برتر و سایر رقابت‌ها بدون دغدغه بازی کند و امنیت و راحتی تماشاگران و بازیکنان تأمین شود.

رشیدی در پایان گفت: امیدواریم تیم بعثت با ادامه روند موفقیت خود به لیگ برتر صعود کند و موجب خوشحالی همه مردم کرمانشاه شود و ما همچنان در کنار مدیریت ورزش استان برای رفع ایرادات و تکمیل زیرساخت‌ها خواهیم بود.

