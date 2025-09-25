  1. استانها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خراسان جنوبی سفر می کند

بیرجند- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی بهی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف بررسی مسائل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، افتتاح پروژه های ارتباطی و دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فاوا و دانشگاهیان استان به خراسان جنوبی سفر می کند.

وی افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه و حضور در شورای اداری استان از دیگر برنامه های سفر وزیر خواهد بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تصریح کرد: در راستای برنامه های این سفر، روز گذشته با حضور ویدئو کنفرانسی ۴ تن از معاونین و نمایندگان تام الاختیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرمانداران استان، در نشست های جداگانه ای، وضعیت ارتباطی شهرستان های مختلف احصا و مورد بررسی قرار گرفت.

بهی افزود: تعدادی از معاونین وزارتخانه و مدیران شرکت های ارتباطی نیز در این سفر وزیر را همراهی می کنند.

شایان ذکر است؛ برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات در استان خراسان جنوبی از صبح شنبه ۵ مهرماه آغاز می شود.

