اجرای ۲۰ برنامه عمرانی و فرهنگی در هفته دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری

هوشنگ فولادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: سازمان بسیج سازندگی استان با همکاری گروه‌های جهادی و خیرین، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع را در دستور کار قرار داده که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی به مناطق محروم اجرا می‌شود.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به افتتاح ۲۵ کارگاه اشتغال‌زایی، اعزام ۴۵ گروه جهادی در حوزه‌های پزشکی، دامپزشکی، فرهنگی و عمرانی، و اجرای همزمان طرح‌های آبرسانی و آبخیزداری در سراسر استان اشاره کرد.

فولادی ادامه داد: همچنین پروژه‌هایی نظیر افتتاح جاده‌های بین مزارع و روستایی، محوطه‌سازی گلزار شهدا با تأمین قیر توسط بسیج سازندگی، رزمایش کمک‌های مؤمنانه در قالب بسته‌های معیشتی، و سرکشی به خانواده‌های شهدای جهادی در دستور کار قرار دارد.

مسئول بسیج سازندگی استان با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی این هفته گفت: برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی، یادواره شهدای جهاد خدمت، مسابقات فرهنگی و کلنگ‌زنی ۵۹ مدرسه سنگی و ملاتی با مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی از دیگر برنامه‌های شاخص این ایام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فاز سوم طرح آبرسانی به مناطق محروم، مرمت خانه‌های نیازمند، دیوارکشی و نازک‌کاری توسط گروه‌های جهادی نیز از جمله اقدامات در حال اجراست که با هدف محرومیت‌زدایی و ترویج روحیه خدمت‌رسانی در استان دنبال می‌شود.