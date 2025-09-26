  1. اقتصاد
نشست مشترک روسای سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو بریکس برگزار شد

نشست مشترک با حضور روسای سازمان‌های مالیاتی ایران، روسیه، چین، برزیل و امارات با هدف تبادل تجربیات و بررسی آخرین دستاوردهای نظام‌های مالیاتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در این نشست موضوعاتی نظیر صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، اظهارنامه‌های از پیش تکمیل‌شده، ارائه خدمات نوین به مؤدیان و رتبه‌بندی اعتباری به‌عنوان محورهای اصلی مطرح شد.

حاضران بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک، ارتقای شفافیت، بهبود فرایندهای مالیاتی و تقویت عدالت مالیاتی تأکید کردند و تبادل دانش بین‌المللی را عاملی مؤثر برای افزایش بهره‌وری نظام مالیاتی دانستند.

در حاشیه این رویداد، نشست دوجانبه‌ای میان رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران و رئیس هیئت چینی برگزار شد و دستاوردهای ایران در حوزه اظهارنامه‌های پیش‌فرض و سیستمی‌سازی فرایندهای مالیات‌ستانی که موجب تسهیل تکالیف مودیان و افزایش تمکین مالیاتی شده است، مورد توجه قرار گرفت.

