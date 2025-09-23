به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، عصر سه شنبه در مراسم افتتاح سد تغذیه مصنوعی سیرمند ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، با اشاره به نقش مهم سازمان بسیج مستضعفین در کمک به دولت، اظهار کرد: بسیج سازندگی به عنوان امتداد مردمی و بازوی اجرایی دولت، اولویت‌هایی را در زمینه محرومیت‌زدایی و سازندگی با دولت تعریف کرده است که در رأس آن‌ها موضوع آب قرار دارد.

مدیریت بحران آب و اهمیت پروژه‌های آبخیزداری

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع آب در کشور با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر افزود: کشور ما با بارش‌های اندک و بحران آب مواجه است و باید در مدیریت منابع آبی برنامه‌ریزی‌های دقیق و مؤثری انجام دهیم. پروژه سد تغذیه مصنوعی سد سیرمند نمونه‌ای از اقدامات مؤثر بسیج سازندگی در سراسر کشور است که به تقویت منابع آبی کمک می‌کند.

توسعه راه‌های روستایی کلید رونق اقتصادی مناطق محروم

فرمانده بسیج سازندگی کشور به اولویت دوم این سازمان یعنی توسعه راه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: راه‌های ارتباطی بین مزارع و روستاها محور توسعه محسوب می‌شوند و پیشرفت و ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و دامی به ارتباط این مناطق با بازار بستگی دارد. در این زمینه، بسیج سازندگی با همکاری دولت هر سال میلیون‌ها متر مربع آسفالت راه‌های روستایی را اجرا می‌کند. در این پروژه نیز ۶ کیلومتر از ۴۸ کیلومتر راه روستایی توسط بسیج به بهره‌برداری رسید.

مسکن مددجویان و رفع مشکلات محرومین در دستور کار بسیج

سردار زهرایی ضمن اشاره به اولویت سوم سازمان در زمینه مسکن محرومان و مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: در سراسر کشور ساخت مسکن برای محرومان در حال انجام است و اخیراً نیز با تأکید ریاست جمهوری، تخریب مدارس سنگی و ملاتی در دستور کار قرار گرفته است که بسیج مستضعفین در این زمینه کمک شایانی خواهد کرد.

توسعه مشاغل خانگی، صنایع دستی و مهاجرت معکوس

وی به برنامه‌های بسیج برای توسعه اشتغال در روستاها اشاره کرد و گفت: بحث مشاغل خانگی، صنایع دستی و مهاجرت معکوس به روستاها از دیگر اولویت‌های بسیج است تا بتوانیم زمینه پیشرفت و توسعه پایدار روستاها را فراهم کنیم.

نقش مشارکت مردمی در تحقق اهداف بسیج سازندگی

فرمانده بسیج سازندگی در پایان سخنان خود تأکید کرد: سازمان بسیج مستضعفین، سازمانی مردمی است و بدون مشارکت و همدلی مردم نمی‌تواند به اهداف خود برسد. از مردم عزیز، جهادگران بسیجی و دستگاه‌های اجرایی که در این مسیر همراهی کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

ضرورت هم‌افزایی برای توسعه هرمزگان

سردار زهرایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت پروژه‌های توسعه‌ای در استان هرمزگان گفت: اگر قرار است در هرمزگان، به ویژه جزیره هرمز، پروژه‌های بزرگ و تحول‌آفرین انجام شود، باید همه دست‌اندرکاران در کنار هم قرار گیرند و هم‌افزایی ایجاد کنند تا شاهد تحولی جهشی در این منطقه باشیم.