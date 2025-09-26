  1. استانها
  2. کردستان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۹

روند انتقال اسناد اراضی ملی به منطقه آزاد بانه تسریع می‌یابد

بانه- پنجمین نشست کمیته تعیین تکلیف اراضی ملی واقع در محدوده منطقه آزاد بانه–مریوان با هدف تسریع در فرآیند انتقال مالکیت اراضی ملی به منطقه آزاد در بانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه آزاد تجاری–صنعتی بانه–مریوان، صبح جمعه پنجمین نشست «کمیته تعیین تکلیف اراضی ملی» با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان، معاون اقتصادی منطقه آزاد، و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه برگزار شد.

پنجمین نشست کمیته تعیین تکلیف اراضی ملی واقع در محدوده منطقه آزاد بانه–مریوان با هدف تسریع در فرآیند انتقال مالکیت اراضی ملی به منطقه آزاد و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان، معاون اقتصادی منطقه آزاد بانه–مریوان، و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته برگزار شد و آخرین وضعیت حقوقی اراضی واقع در محدوده منطقه آزاد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی مهم برای تسریع در صدور اسناد جدید اتخاذ شد.

براساس گزارش ارائه‌شده در جلسه، روند واگذاری و انتقال اراضی ملی در دو پهنه بانه و مریوان مطابق با مصوبات پیشین در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی اسناد مربوط به بخش قابل توجهی از این اراضی به‌نام منطقه آزاد بانه–مریوان صادر و منتقل شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان در این نشست اظهار کرد: بر پایه قوانین و مقررات جاری کشور، کلیه اسناد اراضی ملی، جنگلی، مراتع، مستحدثات و سایر اراضی واقع در محدوده مصوب مناطق آزاد تجاری–صنعتی باید توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک اصلاح و به نام سازمان منطقه آزاد مربوطه منتقل شود.

رضا اعظمی گفت: این اقدام نه تنها الزامی قانونی است، بلکه یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری، و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و تجاری در این مناطق به‌شمار می‌رود.

وی یادآور شد: در همین راستا و مشابه با فرآیندهای انجام‌شده در سایر مناطق آزاد کشور، مقرر شده است اسناد اراضی محدوده منطقه ویژه اقتصادی، شهرک‌های صنعتی و پایانه‌های مرزی نیز در آینده نزدیک اصلاح و به نام منطقه آزاد بانه–مریوان منتقل شود.

گفتنی است؛ منطقه آزاد بانه–مریوان به عنوان یکی از طرح‌های کلان توسعه‌ای در غرب کشور، با هدف افزایش صادرات، ایجاد اشتغال پایدار، و رونق اقتصادی در مناطق مرزی در حال شکل‌گیری است و تعیین تکلیف اراضی ملی یکی از اقدامات زیربنایی مهم در این مسیر محسوب می‌شود.

