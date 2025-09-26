به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق اهداف توسعهای منطقه آزاد تجاری–صنعتی بانه–مریوان، صبح جمعه پنجمین نشست «کمیته تعیین تکلیف اراضی ملی» با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان، معاون اقتصادی منطقه آزاد، و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه برگزار شد.
پنجمین نشست کمیته تعیین تکلیف اراضی ملی واقع در محدوده منطقه آزاد بانه–مریوان با هدف تسریع در فرآیند انتقال مالکیت اراضی ملی به منطقه آزاد و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان، معاون اقتصادی منطقه آزاد بانه–مریوان، و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو کمیته برگزار شد و آخرین وضعیت حقوقی اراضی واقع در محدوده منطقه آزاد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی مهم برای تسریع در صدور اسناد جدید اتخاذ شد.
براساس گزارش ارائهشده در جلسه، روند واگذاری و انتقال اراضی ملی در دو پهنه بانه و مریوان مطابق با مصوبات پیشین در حال انجام است و پیشبینی میشود در روزهای آتی اسناد مربوط به بخش قابل توجهی از این اراضی بهنام منطقه آزاد بانه–مریوان صادر و منتقل شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان در این نشست اظهار کرد: بر پایه قوانین و مقررات جاری کشور، کلیه اسناد اراضی ملی، جنگلی، مراتع، مستحدثات و سایر اراضی واقع در محدوده مصوب مناطق آزاد تجاری–صنعتی باید توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک اصلاح و به نام سازمان منطقه آزاد مربوطه منتقل شود.
رضا اعظمی گفت: این اقدام نه تنها الزامی قانونی است، بلکه یکی از پیشنیازهای اصلی برای اجرای طرحهای توسعهای، جذب سرمایهگذاری، و ایجاد زیرساختهای صنعتی و تجاری در این مناطق بهشمار میرود.
وی یادآور شد: در همین راستا و مشابه با فرآیندهای انجامشده در سایر مناطق آزاد کشور، مقرر شده است اسناد اراضی محدوده منطقه ویژه اقتصادی، شهرکهای صنعتی و پایانههای مرزی نیز در آینده نزدیک اصلاح و به نام منطقه آزاد بانه–مریوان منتقل شود.
گفتنی است؛ منطقه آزاد بانه–مریوان به عنوان یکی از طرحهای کلان توسعهای در غرب کشور، با هدف افزایش صادرات، ایجاد اشتغال پایدار، و رونق اقتصادی در مناطق مرزی در حال شکلگیری است و تعیین تکلیف اراضی ملی یکی از اقدامات زیربنایی مهم در این مسیر محسوب میشود.
