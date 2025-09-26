رونمایی از ۳ محصول جدید دارویی دانش بنیان در نمایشگاه ایران فارما ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از محصولات جدید دانش بنیان، در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران‌فارما ۱۴۰۴) و با حضور جمعی از مدیران و فعالان صنعت داروسازی برگزار شد.

در این مراسم، قاسمعلی آشفته، مدیرعامل گروه دارویی دانش بنیان ضمن معرفی دستاوردهای تازه این مجموعه، توضیحاتی درباره سه محصول نوین ارائه کرد.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: خوشحالیم که امروز در این رویداد بین‌المللی، سه محصول جدید را به جامعه داروسازی و بیماران معرفی می‌کنیم. این محصولات حاصل تلاش تیم‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های زیرمجموعه این گروه دارویی دانش بنیان هستند و می‌توانند تحولی قابل توجه در حوزه درمان ایجاد کنند.

مدیرعامل گروه دارویی دانش بنیان سپس به معرفی نخستین محصول پرداخت و گفت: کپسول اتونس با نام ژنریک «لیزدگزامفتامین مزیلات»، محصول جدید شرکت دانش‌بنیان فاران شیمی است که در دسته داروهای نورولوژی قرار دارد.

وی در ادامه توضیح داد: لیزدگزامفتامین، پیش‌داروی دکستروآمفتامین است و عملکرد سمپاتومیمتیکی دارد که باعث آزاد شدن دوپامین و نوراپی‌نفرین از وزیکول‌های پیش‌سیناپسی در نورون‌های عصبی می‌شود. همچنین، این دارو می‌تواند با مهار رقابتی، بازجذب کاتکول‌آمین‌ها را مهار کند. بنابراین، لیزدگزامفتامین سبب افزایش سطح بین‌سیناپسی کاتکول‌آمین‌ها، شامل نوراپی‌نفرین، اپی‌نفرین و دوپامین می‌شود و از این طریق می‌تواند به بهبود علائم ADHD و BED که ناشی از اختلالات انتقال عصبی کاتکول‌آمین‌ها هستند، کمک کند.

وی افزود: این دارو در دوزهای ۱۰/ ۲۰/ ۳۰، ۵۰ و ۷۰ میلی‌گرم تولید شده و برای درمان اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی (ADHD) و همچنین اختلال پرخوری متوسط تا شدید در بزرگسالان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتونس با افزایش سطح دوپامین و نوراپی‌نفرین در مغز، به بهبود علائم بیماران کمک شایانی می‌کند.

مهندس آشفته خاطرنشان کرد: شرکت دانش بنیان داروسازی فاران شیمی با عرضه داروی جدید «اتونس» (لیزدگزامفتامین مزیلات) گام تازه‌ای در تأمین نیاز بیماران مبتلا به اختلال کم‌توجهی–بیش‌فعالی (ADHD) و اختلال پرخوری عصبی (BED) برداشته است. لیزدگزامفتامین به عنوان پیش‌داروی دکستروآمفتامین با افزایش سطح دوپامین و نوراپی‌نفرین در سیستم عصبی، نقش مؤثری در بهبود علائم این اختلالات ایفا می‌کند. ورود این دارو به بازار دارویی کشور، بخشی از برنامه‌های راهبردی فاران شیمی برای توسعه درمان‌های نوین به شمار می‌رود.

البوسیکلیب، گامی نو در درمان سرطان پستان

در ادامه، مدیرعامل گروه دارویی دانش بنیان توضیح داد: محصول دیگر گروه، البوسیکلیب ۱۰۰/۱۲۵ میلی‌گرم با نام ژنریک پالبوسیکلیب است که توسط شرکت دانش‌بنیان ابیان فارمد تولید می‌شود.

وی در توضیح مکانیسم اثر آن گفت: این دارو به‌طور انتخابی بر CDK۴ و CDK۶ اثر می‌کند. کینازهای CDK۴ و CDK۶ (و همچنین سایکلین D۱) نقشی کلیدی در تنظیم پیشرفت چرخه سلولی در فاز G۱/S دارند. مهار CDK۴/۶ از پیشرفت سلول از فاز G۱ به فاز S چرخه سلولی جلوگیری کرده و به این ترتیب باعث کاهش تکثیر سلول‌های سرطانی پستان می‌شود.

آشفته در ادامه افزود: این دارو برای درمان سرطان پستان پیشرفته یا متاستاتیک HR مثبت و HER۲ منفی تجویز می‌شود. شکل دارویی آن کپسول خوراکی است که باید همراه غذا مصرف شود.

مدیرعامل گروه دارویی دانش بنیان خاطرنشان کرد: ورود شرکت «ابیان فارمد» به خط تولید داروهای ضد سرطان و ایمونوساپرسانت، با توجه به اهمیت بالای این حوزه، یکی از اهداف مهم برای تأمین نیاز داخل و توسعه صادرات است. از جمله این محصولات می‌توان به داروی «اینبرستا» اشاره کرد که به عنوان خط اول درمان در سرطان سینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مجموعه شامل بیش از ۲۰ محصول است که در حال ورود به بازار هستند.

اکتی‌اید وومن (ACTiAID for Women) : مکملی برای ارتقای باروری بانوان

مهندس آشفته در پایان گفت: سومین محصول، مکمل اکتی‌اید وومن (ACTiAID for Women) از شرکت ابیان دارو است. این مکمل برای افزایش باروری بانوان طراحی شده و با ترکیب مایواینوزیتول و دی‌کایرواینوزیتول به نسبت خاص ۴۰ به ۱ و طعم دلپذیر لیمو، در بهبود کیفیت تخمک، تنظیم سیکل قاعدگی، کاهش مقاومت به انسولین و افزایش شانس موفقیت در درمان‌های IVF نقش بسزایی دارد.

مدیرعامل گروه دارویی دانش بنیان در پایان مراسم تأکید کرد: رونمایی از این سه محصول تازه، گام دیگری در مسیر نوآوری و توسعه دانش‌بنیان این گروه دارویی دانش بنیان است. ما همچنان متعهد هستیم که با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، به نیازهای درمانی بیماران پاسخ دهیم و سهمی مؤثر در ارتقای سطح سلامت جامعه ایفا کنیم.