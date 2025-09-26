  1. استانها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

رشیدی: ۳۲ درصد اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ در ایلام جذب شد

ایلام - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: تاکنون ۳۲ درصد اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ در ایلام جذب شده است.

علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از جذب ۳۲ درصدی اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد و بر لزوم توجه ویژه به نرخ بالای بیکاری در میان زنان جوان استان تأکید کرد.

وی همچنین از مصوبه این جلسه مبنی بر واگذاری سهم اعتبارات دستگاه‌های ناتوان در جذب به دستگاه‌های دارای قابلیت جذب خبر داد تا روند جذب تسریع یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام، نرخ بیکاری استان را ۹.۹ درصد اعلام کرد که این میزان ۲.۶ درصد بالاتر از میانگین کشوری (۷.۳ درصد) است.

رشیدی در ادامه بیان کرد: نرخ بیکاری بالای زنان ۱۵ تا ۳۵ ساله استان ایلام به مراتب از میانگین کشوری بیشتر است.

وی گفت: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده، نرخ بیکاری استان در آینده به میانگین کشوری نزدیک شود. وی تأکید کرد که با ارائه تسهیلات و حمایت از مشاغل مرتبط، تلاش خواهد شد تا این آمار نیز بهبود یابد.

وی همچنین با اشاره به جذب حداقلی تسهیلات تبصره ۱۸ توسط برخی دستگاه‌ها، خواستار تسریع در روند بررسی اهلیت سرمایه‌گذار در کارگروه فنی شد تا از طولانی شدن فرآیند معرفی به بانک و ناتوانی در ارائه تضامین جلوگیری شود.

رشیدی اضافه کرد که بررسی اهلیت پیش از معرفی به بانک، به صرفه‌جویی در زمان کمک شایانی خواهد کرد.

