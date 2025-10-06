میرزاد:۳۷ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در ایلام جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر،عباس میرزاد روز دوشنبه در نشست بررسی روند جذب تسهیلات تبصره (۱۸) اظهار کرد: هدف اصلی، جذب حداکثری این تسهیلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده توسط دولت برای ایجاد رشد و توسعه همه‌جانبه استان است.

وی با اشاره به اینکه ایلام به‌دلیل سال‌ها جنگ تحمیلی از روند توسعه بازمانده است، افزود: این استان نیازمند استفاده هوشمندانه از فرصت‌های مالی و حمایتی دولت است تا بتوان عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام بیان کرد: میزان کل تسهیلات تبصره (۱۸) در استان یک‌هزار و چهار میلیارد تومان است که تاکنون ۳۷۵ میلیارد تومان معادل ۳۷.۴ درصد آن جذب شده و تا پایان سال فرصت برای جذب کامل منابع وجود دارد.

میرزاد با قدردانی از عملکرد مطلوب دستگاه‌های میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در جذب این تسهیلات، تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیفی دارند، با آنها طبق قانون برخورد می شود و در مقابل از دستگاه‌های فعال و موفق تقدیر خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در روند دریافت یا پرداخت تسهیلات تعلل می‌کنند باید هرچه سریع‌تر جایگزین شوند تا مانع جذب به‌موقع منابع نشوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به نقش موثر بانک‌ها در اجرای طرح‌های اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری روند پرداخت تسهیلات را کند کنند. سرعت جذب منابع باید افزایش یابد تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین و روند رشد اقتصادی تقویت شود.