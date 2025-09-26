دستور نتانیاهو برای پخش زنده سخنرانی او در سازمان ملل درسراسر نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآواسرائیل، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داده است تا با نصب بلندگو در سراسر نوار غزه، سخنرانی امروز وی در مجمع عمومی سازمان ملل را به طور زنده برای ساکنان این باریکه پخش کند.

به گفته کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم مخالفت خود را با این دستور اعلام کرده زیرا این اقدام «نیازمند این است که نظامیان پست خود را ترک کرده و وارد مناطقی از نوار غزه شوند که آنها را در معرض حمله نیروهای حماس قرار می‌دهد.»

با این حال، هاآرتص نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی از این دستور تبعیت خواهد کرد و در حال آماده‌سازی برای پخش زنده سخنرانی نتانیاهو است. یک مقام ارتش رژیم صهیونیستی به هاآرتص گفت که این تصمیم، با هدف به‌راه انداختن «جنگ روانی» اتخاذ شده است.

به نوشته تایمزآواسرائیل سخنرانی نتانیاهو ساعت ۱۶ به وقت محلی (۱۶:۳۰ به وقت تهران) ایراد خواهد شد و عمده تمرکز آن نیز بر انتقاد از غرب به‌دلیل به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خواهد بود.