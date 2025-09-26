به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در حالی‌که نوای تکبیر و شعارهای ضد استکباری فضای مصلای قدس و خیابان‌های اطراف میعادگاه نماز جمعه شهر قم را در بر گرفته بود، مردم مؤمن و انقلابی این شهر بار دیگر در مسیر مصلی قدس تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) گرد هم آمدند تا با حضور پرشور خود در راهپیمایی «جمعه‌های خشم» بار دیگر بر حمایت همیشگی از ملت مظلوم فلسطین و مقابله بی‌امان با صهیونیسم جهانی تأکید کنند.

از همان لحظه پایان نماز عبادی سیاسی جمعه، صفوف به‌هم‌پیوسته نمازگزاران به راه افتاد.

دست‌های برافراشته و مشت‌های گره‌کرده مردان، زنان، جوانان و حتی کودکان، پیام واحدی داشت.

شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل تا خیابان‌های منتهی به حرم مطهر طنین‌انداز شد و خشم مردم علیه اشغالگران و حامیانشان به نمایش درآمد.

حضور گسترده اقشار مختلف، جلوه‌ای خاص به این راهپیمایی داده بود و روحانیون و طلاب حوزه علمیه شانه‌به‌شانه مردم حرکت می‌کردند، مسئولان استانی در کنار خانواده‌های شهدا و ایثارگران حضور داشتند و زنان و دختران با چادرهای مشکی و پرچم‌های فلسطین، همبستگی خود را با ملت مظلوم غزه به رخ می‌کشیدند.

کودکان نیز با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی همصدا با بزرگ‌ترها شعار می‌دادند.

تصاویر شهیدان مقاومت در دست جوانان و پرچم‌های فلسطین که در باد به اهتزاز درآمده بود، صحنه‌ای بی‌بدیل از وحدت امت اسلامی در برابر صهیونیسم را ترسیم می‌کرد.

مردم قم با فریادهای خود اعلام کردند که مسأله فلسطین نه یک موضوع سیاسی محدود، بلکه مسئله‌ای اعتقادی و هویتی برای جهان اسلام است.

یکی از جلوه‌های برجسته این راهپیمایی، ثبت تصاویر و فیلم‌های مردمی از حضور پرشور بود.

بسیاری از شرکت‌کنندگان با تلفن‌های همراه خود از این حرکت حماسی ثبت تصویر کردند تا به جهانیان مخابره کنند که ملت ایران در کنار فلسطین ایستاده است و این پاره‌تن اسلام هیچگاه تنها نخواهد ماند.

راهپیمایی «جمعه‌های خشم» تنها یک حرکت نمادین نبود؛ بلکه نمادی از ایستادگی و پایداری ملت ایران در برابر ظلم و تجاوز است.