راهپیمایی «جمعه خشم و نصر» در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه همزمان با جمعه خشم و نصر مردم ولایتمدار گیلان در شهرهای مختلف استان با حضور پرشور در راهپیمایی، جنایات رژیم کودککش صهیونیستی را محکوم کردند و انزجار خود را از ظلم و تجاوز این رژیم اعلام کردند.
راهپیمایان با سردادن شعارهایی چون «اسرائیل ننگت باد، آمریکا ننگت باد»، «حیدر حیدر»، «مرگ بر آمریکا، مرگ بر رژیم صهیونیستی» نفرت خود را نسبت به سیاستهای استکباری و خشونتبار رژیم صهیونیستی ابراز داشتند.
در طول مسیر، نوای «یا حسین (ع)»، «ای رهبر فرزانه آمادهایم آماده» و «مرگ بر منافق» بارها تکرار شد که نشانگر آمادگی ملت برای مقابله با ددمنشیهای دشمنان بود.
مردم همچنین با تقدیر از جانفشانیهای نیروهای مسلح و ایثارگران کشور بر ادامه راه مقاومت تاکید کردند.
نظر شما