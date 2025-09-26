امام جمعه سیریک: سرنوشت منطقه دست نیروهای مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای نماز جمعه این شهرستان با اشاره به اهمیت تبعیت از اهل بیت پیامبر (ص) اظهارکرد: یکی از راههای میانبر برای عاقبت بخیری از نظر رسول خدا (ص) تاسی به فرزندان من به ویژه امام حسن عسکری علیهالسلام است.
وی ویژگیهای شیعه واقعی را ایمان، عمل صالح، ولایت امیرالمؤمنین و بیتوجهی به سرزنشهای دشمنان در راه خدا عنوان کرد و افزود: شیعه واقعی نه تنها به عقیده، بلکه به عمل و ولایت پایبند است و از هیچ تهدید یا سرزنشی نمیترسد.
امام جمعه سیریک با اشاره به ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی بیان کرد: حضرت عبدالعظیم به حدی از احسان و ولایتپذیری رسید که زیارت مرقد ایشان در شهر ری همانند زیارت امام حسین (ع) ارزشمند و معنادار است.
وی در ادامه به سالروز شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله، اشاره و اظهار کرد: با نامردی سید مقاومت را ترور کردند، اما حضرت آقا همانند شهادت سردار سلیمانی فرمودند شهید سید حسن نصرالله یک مکتب بود که هیچگاه خاموش شدنی نیست.
حجتالاسلام سالاری تأکید کرد: شهادت سید حسن نصرالله محور مقاومت را محکمتر کرد و امروز راه و مکتب ایشان از هر زمان دیگری قویتر است.
امام جمعه سیریک افزود: دشمنان بدانند که سرنوشت منطقه دست نیروهای مقاومت است و آنها تعیینکننده آینده این منطقه خواهند بود.
سالاری همچنین با اشاره به عملیات ثامنالائمه خاطرنشان کرد: صدام قصد داشت منطقه حساس آبادان را تصرف کند، اما بسیجیان و نیروهای نظامی کشور با این عملیات به فرماندهی امام رضا (ع) اجازه ندادند این منطقه مهم اقتصادی از دست برود و آن را باز پس گرفتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: ما امروز خرمشهرهای زیادی در پیش داریم؛ خرمشهر اقتصادی، خرمشهر عفت و خرمشهر نه به مذاکره که باید در تمام این عملیاتها خوب بدرخشیم.
امام جمعه سیریک از تلاشهای فرمانده سپاه شهرستان در برگزاری مراسمات هفته دفاع مقدس تقدیر و تشکر کرد و افزود: یادواره شهدا و بازسازی عملیات والفجر ۸ از برنامههای موفق برگزار شده بود.
سالاری در پایان با اشاره به سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل گفت: کار رئیس جمهور در سازمان ملل قابل ستایش است؛ در این جنگ ۱۲ روزه ۱۲ دانشآموز به شهادت رسیدند و ۳۶ مدرسه تخریب شده است. این واقعیتها باید به گوش جهانیان برسد.
