دفاع مقدس، آزمون تاریخی ایمان و ایثار ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد اظهار داشت: روزهای دفاع مقدس، روزهایی بود که دل‌ها با یاد خدا آرام می‌گرفتند و فضای کشور آکنده از معنویت و نورانیت بود. تشییع پیکر شهدا نه‌تنها دل‌ها را متحول می‌کرد، بلکه سیاستمداران، بازاریان و آحاد ملت را تحت تأثیر ابر عظیم معنویت قرار می‌داد.

وی با اشاره به سالگرد شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله، از وی به‌عنوان نمونه‌ای درخشان از تربیت اسلامی، ولایت‌مداری و پایداری یاد کرد و افزود: دشمنان گمان می‌کردند با رفتن او، مقاومت پایان می‌پذیرد، اما مکتب اسلام بر پایه ایمان و آگاهی جمعی بنا شده و وابسته به فرد نیست.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به مقام والای حضرت عبدالعظیم حسنی، زیارت قبر ایشان را هم‌سنگ زیارت امام حسین (ع) دانست و گفت: این جایگاه بلند، حاصل تلاش بی‌وقفه در تبلیغ دین، زندگی سراسر خدمت به مستضعفان و ایستادگی در برابر ظلم است.

فاطمی با اشاره به تهدیدات دشمنان و مکانیزم ماشه، تصریح کرد: تحریم‌ها از گذشته وجود داشته و تأثیری بر اراده ملت ایران ندارد. امروز ایران عضو فعال چهار سازمان بزرگ بین‌المللی از جمله اکو، بریکس، شانگهای و همکاری اسلامی است و تهدید دشمنان، هرگز ملت ایران را به تسلیم وادار نخواهد کرد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، سبک زندگی اولیای الهی را الگویی جاودانه برای همه عصرها دانست و گفت: اصول اخلاق، اعتقاد و انسانیت همواره ثابت‌اند و امیرالمؤمنین (ع) را الگوی خود می‌دانیم، چرا که ارزش‌های بشری هرگز رنگ نمی‌بازند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به جدال همیشگی حق و باطل در تاریخ، از دوران پهلوی یاد کرد و گفت: رژیم پهلوی با ترویج بی‌حجابی و انحراف فرهنگی تلاش داشت مردم را از مسیر حق دور کند. انقلاب اسلامی در برابر هجمه‌ها ایستاد، اما برخی غفلت‌ها و ترک فعل‌ها موجب شد برخی ضد ارزش‌ها در جامعه پررنگ شود.

وی تأکید کرد: مسئولان فرهنگی باید با جدیت به ترویج فرهنگ عفاف و حیا بپردازند و در مقام ارشاد، رفتارشان سنجیده و همراه با رأفت باشد. همچنین افرادی که با ظاهر مبتذل از سایر شهرها به دنبال شکستن قبح بی‌حجابی در شهرکرد هستند، باید توسط نیروهای انتظامی رصد و با آنان برخورد قانونی شود.

فاطمی در پایان با اشاره به مشکلات مسکن ملی، از مسئولان خواست هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنند و گفت: بسیاری از مردم سال‌هاست در بن‌بست این مسئله گرفتارند و ما نیز پیگیر آن هستیم و هرگز فراموش نخواهیم کرد.