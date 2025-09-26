به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه لاهیجان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ملت ایران دانست و گفت: هجوم رژیم بعث عراق به کشور ما، ناشی از چند عامل مهم بود که در رأس آن‌ها، ضعف مدیریتی داخلی و توطئه‌های قدرت‌های جهانی برای جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی قرار داشت.

حجت‌الاسلام سلیمانی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مواضع رهبر انقلاب نقشه راهی روشن برای اقتدار ملی و منشوری برای حکمرانی مقاوم در برابر استکبار است.

وی تصریح کرد: برخی در داخل کشور اگرچه به زبان فارسی صحبت می‌کنند اما با فکر و نگاه آمریکایی و اسرائیلی تصمیم می‌گیرند همان‌ها در بحبوحه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک، نسخه دیدار با ترامپ را می‌پیچند، اما زیر ضرب مواضع قاطعانه رهبری متوجه شدند که تصمیم برای ایران در تهران گرفته می‌شود، نه در هتل‌های نیویورک و راهروهای سازمان ملل.

امام جمعه لاهیجان ضمن تقدیر از مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور ایران استوار، متین و برآمده از منظومه مقاومت و گفتمان رهبری بود اشاره ایشان به شهدای جنگ ۱۲ روزه و افشای چهره واقعی رژیم‌های صهیونیستی و آمریکایی در سطح جهان بسیار تأثیرگذار بود.

وی همچنین به موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه اشاره کرد و افزود: گرچه این اقدام بار تحریمی جدیدی به همراه ندارد، اما تأثیر روانی آن قابل انکار نیست البته با حمایت چین و روسیه، احتمال تعویق یا تمدید آن وجود دارد با این حال ملت ایران بر خطوط قرمز خود، بر خون شهدای هسته‌ای و بر مسیر مقاومت ایستاده است و تا آخرین لحظه پشت سر رهبری خواهد ایستاد.

سلیمانی در ادامه با اشاره به افشای اسناد فوق‌سری رژیم صهیونیستی توسط نیروهای اطلاعاتی ایران گفت: هیمنه اسرائیل در برابر سربازان گمنام امام زمان (عج) فروریخت در حالی که نتانیاهو از «ناسیونالیسم صهیونیستی» سخن می‌گفت، دنیا دید که عده‌ای برای چند دلار، اسرار هسته‌ای رژیم را افشا کردند.

وی در پایان تأکید کرد: این پیروزی بزرگ، حاصل ایمان و تربیت نسل جوانی است که در مکتب امام و رهبری رشد کرده و امروز، نه‌فقط ایران بلکه جهان، قدرت و ایمان این ملت را باور کرده است.