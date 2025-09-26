امام جمعه بوشهر: کشورهای غربی تاریخ خود در خلیج فارس را مطالعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، از جمله شهید سید حسن نصرالله و همه رزمندگان جبهه مقاومت اظهار کرد: سیدحسن نصرالله شخصیتی که هیچگاه در تاریخ فراموش نخواهد شد و همواره مایه اقتدار و نشان‌دهنده مقاومت اسلامی در عصر معاصر است.

وی افزود: شهید سیدحسن نصرالله برای همه آزادگان جهان یک الگو و اسوه ایستادگی در برابر ظلم و ستم بود و نماد اقتدار و مقاومت اسلامی در عصر معاصر است.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به هشت سال دفاع مقدس، تأکید کرد: اگر رشادت و ایستادگی رزمندگان، شهدا، جانبازان و خانواده‌های آنان نبود، ایران اسلامی امروز چنین مقتدر و برخوردار از خیرات و برکات نمی‌بود. دفاع مقدس یک مدرسه عظیم جهادی برای نسل‌های امروز و فرداست و تمامی دستاوردهای نظام، مرهون همان ایام پرافتخار است.

وی ضمن تشویق به پاسداشت مقام نیروهای مسلح، سپاه، بسیج و همه حامیان جهادی آن دوران، گفت: امروز وظیفه داریم از نیروهای مسلح ایران اسلامی به صورت همه جانبه حمایت و فرهنگ جهادی و روحیه معنویت دفاع مقدس را در جامعه، به‌ویژه میان نسل جوان تقویت کنیم.

صفایی بوشهری با نقل رهنمودهای مقام معظم رهبری، انسجام ملی ملت ایران را عامل اصلی ناکامی دشمنان دانست و افزود: دشمنان ایران اسلامی پیوسته، با حمایت کشورهای سلطه‌گر و پالس‌های مجامع حقوق بشری، در پی ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم و اقوام هستند تا با ضربه به انسجام ملی کشور، زمینه نفوذ و سوءاستفاده را فراهم آورند. هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم، سد مستحکم برابر این انگیزه‌های پلید شده است.

وی در تحلیل برجام و غنی‌سازی هسته‌ای ایران، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای تأکید کرده و هرگز به‌دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده است؛ کشورهای غربی به تعهدات خود پایبند نمانده‌اند، حال آنکه ایران تمامی مواد برجام را به انجام رسانده است. تحریم‌های مضاعف علیه ملت ایران، صرفاً برای توقف پیشرفت و اقتدار کشور و ایجاد مانع در مسیر تمدن اسلامی است، اما ملت ایران مصمم و پایدار خواهد ماند.

کارنامه منفی کشورهای طرف مذاکره با ایران

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به کارنامه منفی کشورهای طرف مذاکره با ایران، تصریح کرد: هیچیک از بندهای توافق برجام توسط غربی‌ها حتی به اندازه درصدی عملی نشده است، اما ایران اسلامی عیناً به مفاد توافق پایبند مانده و مطابق همان برجام عمل کرده است؛ با این حال، همواره مورد محکومیت قرار می‌گیرد. این رفتار نشان‌دهنده آن است که طرف مقابل نه به دنبال عدالت و قانون، بلکه به دنبال هدف دیگری است و آن، تضعیف ایران مقتدر و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای راه‌اندازی مکانیزم ماشه افزود: مکانیزم ماشه، به‌عنوان نماد بازگشت تحریم‌ها، فراتر از تحریم‌های آمریکا، گواه نیت شوم طرف‌های غربی برای توقف پیشرفت و اقتدار ایران است. اما بدانند که اسلام و انقلاب اسلامی پابرجا خواهد بود و دشمنان به‌زودی شکست خود را خواهند دید.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر مذاکره با آمریکا را بی‌فایده دانست و گفت: تجربه مذاکرات گذشته نشان داد هدف آمریکا تحمیل منویات خود و تسلیم ایران است. این کشورها بدانند شعار ملت ایران هیهات من‌الذله است و نظام اسلامی هیچ‌گاه در برابر فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

صفایی بوشهری، ادامه داد: نگاه آمریکا به مذاکره، تحمیل خواسته‌های خود، سلطه‌طلبی و برتری‌جویی است. آمریکا مذاکره را توافقی برای تسلیم می‌داند و می‌خواهد دیگران صرفاً مُهر تأیید بر اندیشه‌ها و اهدافش بزنند. رئیس‌جمهور فعلی آمریکا نیز همین نگاه را دنبال می‌کند؛ مذاکره‌ای که از نگاه آنان چیزی جز تسلیم شدن نیست.

وی با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته به‌ویژه توافق برجام، تأکید کرد: آمریکایی‌ها برجام امضا کردند و بعد خودشان آن را پاره کردند؛ حال دوباره بحث مذاکره را پیش می‌کشند تا ایران را تابع خواسته‌های خود کنند. ملت ایران هرگز تسلیم چنین زیاده‌خواهی‌های دشمنان نخواهد شد.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر استقامت و مقاومت ملت ایران، و پایداری و اقتدار کشور در مقابل تحریم‌ها خاطرنشان کرد: دشمنان ایران اسلامی، بدانند با اتحاد و هدایت مقام معظم رهبری، اقتدار و پیشرفت دوچندان خواهد شد و هیچ تهدید و تحریمی نمی‌تواند این ملت را به زانو درآورد.

اتحاد ملی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی

وی با خطاب مستقیم به رهبران کشورهای غربی، تأکید کرد: توصیه می‌کنم یک بار دیگر تاریخ خودتان را در خلیج‌فارس مطالعه کنید؛ اگر اهل کتاب خواندن باشید، خواهید دید چه جنایاتی علیه ملت‌های منطقه می‌خواستید انجام دهید و انجام دادید و چه ضرباتی در طول تاریخ خورده‌اید. بهتر آن است که درس بگیرید و دوباره مرتکب این جنایات نشوید؛ زیرا در صورت تکرار آن، با همان مقاومت و برخوردهای تاریخی ملت ایران روبرو خواهید شد.

صفایی بوشهری، ضمن اشاره به نقش کلیدی ریاست جمهور ایران در سازمان ملل و مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، افزود: از سخنرانی ریاست جمهور در سازمان ملل و برخوردهای قاطع ایشان با رژیم صهیونیستی و آمریکا تقدیر می‌کنم؛ بیان صریح جنایات این رژیم‌ها و حمایت از ملت مظلوم فلسطین اقدامی ارزشمند و بیانگر اقتدار دیپلماتیک ایران است.

امام جمعه بوشهر به اقدامات اخیر وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: از وزارت اطلاعات بابت ایجاد امنیت پایدار در کشور و ضربه محکم و شدیدی که به فضای امنیتی رژیم صهیونیستی وارد کرد، تشکر می‌کنم.

صفایی بوشهری افزود: افشای نفوذها و بیان جنایات غرب در حوزه هسته‌ای و جنگ‌افروزی اتمی نقاب از چهره واقعی آنان برداشت و این نشانه اقتدار امنیتی ایران و عزم راسخ نظام در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و جهانی است.

وی اتحاد ملی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و جنایات قدرت‌های استعماری را تنها راه سربلندی ملت ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران نشان داده است که نه تهدید، نه تحریم، و نه فشار خارجی، هرگز نمی‌تواند عزم این مردم را در دفاع از استقلال، امنیت و ارزش‌های انقلابی سست کند.