به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه دیر با تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع) به حدیثی از این امام اشاره کرد و اظهار داشت: در زندگی اهل تقوا، اخلاص در کار، راستگویی، امانتداری و همسایه دار باشیم.

وی با بیان اینکه امروز به این فرمایشات امام حسن عسکری (ع) لبیک بگوییم افزود: برای اینکه ائمه اطهار به ما افتخار کنند باید در مسیر آنها قدم برداریم و شیعه واقعی باشیم.

حسینی با تبریک هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد شهدای شهرستان و تجلیل از حماسه گردان امام حسین (ع) عنوان کرد: این گردان با حماسه‌ای که آفرید و تقدیم ۱۱ شهید دشمنان را به عقب راند و نگذاشت دشمن برای دومین بار خرمشهر را تصرف کند.

وی با بیان اینکه همه اقشار جامعه در دفاع مقدس نقش‌آفرین بودند گفت: ملت ایران در دفاع مقدس از مردان گرفته تا زنان، دختران و مادران چه در خط مقدم و چه پشتیبانی جبهه‌ها حضور داشتند.

امام جمعه دیر با تاکید بر اینکه دفاع مقدس ما از مصادیق بارز ایام الله است خاطرنشان کرد: حماسه آفرینی ملت و نیروهای مسلح و سپاه و ارتش و بسیج در دوران دفاع مقدس را نباید فراموش کرد.

وی اضافه کرد: بزرگترین افتخارات ملت ایران در جنگ این بود که همه قدرت‌ها پشت رژیم بعثی بودند اما نتوانستند ما را سرافکنده کنند. برخلاف دوران قبل از انقلاب حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن واگذار نکردیم. باید این حماسه و افتخارات را زنده نگه داریم و جشن بگیریم.

حسینی شهدا را قهرمانان واقعی جامعه دانست و ابراز کرد: همه مجاهدان در راه خدا در کشورهای مختلف یک هدف دارند و آن پیروزی دین خدا است و باید همه را به یک چشم دید.

وی با تاکید بر اینکه پاداش جهاد در راه خدا شهادت است، افزود: چه در دفاع مقدس هشت ساله و چه نبرد ۱۲ روزه اخیر و چه جنگ غزه و فلسطین شهادت در راه خدا آغاز حیات جاودانه و طیبه است.

خطیب نمازجمعه دیر با عنوان اینکه ملت‌ها با دادن شهید رشد کرده و به بالندگی می رسند، تاکید کرد: برای پیروزی حق بر باطل مسئولیت پذیر و به وظیفه خود پایبند باشیم.

وی هدف دیگر بزرگداشت هفته دفاع مقدس را استفاده از آن بعنوان یک گنج دانست و خاطرنشان کرد: ارزش‌ها و فرهنگ دفاع مقدس را به امروز و فردا منتقل کنیم. ملتی که همواره دشمن دارد باید با فرهنگ شهادت طلبی مأنوس باشد.

حسینی درباره عوامل پیروزی ایران در دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه گفت: وحدت، معنویت و ایثارگری و رهبری از عوامل موفقیت ملت ما بودند.

وی با بیان اینکه همه دوستان و دشمنان به عامل رهبری در دفاع مقدس هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه اعتراف کردند، تصریح کرد: دشمن مردم ایران بداند ملتی که هشت سال دفاع مقدس را با آن شجاعت پیش برده یک قدم از شعارهای اسلامی عقب نمی‌نشیند و با زور نمی‌شود او را تسلیم کرد.

امام جمعه دیر با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به بیانات رهبر انقلاب اشاره و بیان کرد: جوانان ایرانی استعدادشان را در دانش و بسیاری از مسائل دیگر نشان دادند و بارها در مسابقات جهانی در عرصه علمی و ورزشی افتخارآفرینی کردند.

وی افزود: کسانی که به این نسل جوان و آینده‌سازان جامعه اسلامی ما بی توجهی می‌کنند و به وظیفه خود عمل نمی‌کنند، بدانند خیانت کار هستند.

حسینی یادآور شد: از یک سال قبل ما گفتیم تکلیف مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیر را روشن کنید. در این مدت می‌شد یک رئیس جمهور را تعیین کرد اما رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر را تعیین نکردند. آموزش و پرورش شهرستان دیر در آغاز سال تحصیلی معاون پرورشی ندارد. اینها یا بی عرضگی و یا خیانت است.

وی با گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان افزود: امروز هم حزب الله با صلابت در صحنه است و جانشین فعلی دبیرکل حزب الله لبنان هم در مقابل دشمنان داخلی و بیرونی ایستاده است.

حسینی با اشاره به نقش آفرینی ملت در جنگ ۱۲ روزه گفت: ایران امروز و فردا همان ایران روز ۲۳ و ۲۴ خرداد است که مردم خیابان‌ها را پُر کردند و علیه صهیونیست و استکبار شعار دادند.

وی بیان داشت: در آستانه سفر رئیس جمهور به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عده‌ای در روزنامه‌هایشان تیتر زدند که سخنرانی کافی نیست و رئیس جمهور باید برای حل مشکلات مردم با ترامپ ملاقات کند اما رئیس جمهور قبل از سفر به آمریکا در فرودگاه اعلام کرد ما اهل گفتگو هستیم اما نه با کسانی که زورگویی می‌کنند و این گونه آب پاکی روی دست این افراد ریخت.

حسینی با بیان اینکه بعضی‌ها در این جناح و آن جناح دنبال تفرقه افکنی هستند عنوان کرد: نظرات نباید مایه اختلاف شود و سرمایه وحدت را باید حفظ کنیم.

وی افزود: ایران اسلامی در راه رسیدن به غنی سازی به عنوان یک ثروت و سرمایه بزرگ شهدای زیادی داده است عنوان کرد: غنی سازی اورانیوم کاربردهای زیادی به ویژه در بخش کشاورزی، رادیو داروها، محیط زیست، برق و انرژی، شیرین سازی آب دریا و ده‌ها فایده دیگر دارد و نباید به‌خاطر تهدید دشمن آن را از دست بدهیم.

حسینی یادآور شد: برویم مذاکره کنیم آن هم مذاکره‌ای که از قبل نتیجه آن مشخص است و دشمن می‌گوید نه تنها موشک دوربرد بلکه کوتاه برد هم نداشته باشید. این مذاکره نه تنها سودی ندارد بلکه ضرر هم دارد مخصوصاً که با تهدید همه همراه باشد.

امام جمعه دیر با بیان اینکه هیچ ملت با شرفی مذاکره‌ای که با تهدید همراه باشد و به قیمت از دست دادن دستاوردهای علمی باشد را نمی‌پذیرد و هیچ سیاستمدار با خردی هم آن را تصدیق نمی‌کند، ابراز کرد: مذاکره همراه با تهدید یعنی دشمن اعلام کند ما با تهدید نظام اسلامی و مسئولین آن را به زانو درآوردیم. خطر تهدیدپذیری انتها ندارد و از هرچیزی خطرناک‌تر است.

وی با تاکید بر اینکه به مذاکره با آمریکای بدعهد که برجام را پاره کرد نمی‌شود اعتماد کرد، افزود: راه علاج کشور قوی شدن در عرصه علمی، نظامی و اقتصادی است.

حسینی در پایان یاد شهیدان جهان آرا، فکوری، فلاحی، کلاهدوز و نامجو را گرامیداشت و همچنین با تبریک روز آتش‌نشانی از خدمات این نهاد تقدیر کرد.