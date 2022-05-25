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۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۲۸

امام جمعه دیر:

غیرممکن‌ها در عملیات بیت المقدس ممکن شد

غیرممکن‌ها در عملیات بیت المقدس ممکن شد

بوشهر- امام جمعه دیر با بیان اینکه فتح خرمشهر ضربه سنگینی به دشمن وارد کرد، گفت: در عملیات بیت المقدس غیرممکن‌ها ممکن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و تجلیل از رزمندگان عملیات بیت المقدس در شهر دیر، اظهار داشت: حماسه بزرگ فتح خرمشهر از جهات مختلف باید گرامی و بزرگ داشته شود.

امام جمعه شهر دیر با بیان اینکه روز آزادسازی خرمشهر یوم الله است، افزود: در این روز همه ملت احساس سربلندی و افتخار کردند.

وی بیان کرد: در تاریخ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ما، فتح خرمشهر نقطه عطفی بود و در این روز سرنوشت نهایی جنگ برای ما و دشمن مشخص شد.

غیرممکن‌ها در عملیات بیت المقدس ممکن شد

حسینی با اعلام اینکه فتح خرمشهر ضربه سنگینی به دشمن وارد کرد، عنوان کرد: در عملیات بیت المقدس غیرممکن‌ها ممکن شد.

وی گفت: این مراسم هم در راستای سپاس به درگاه خدا و هم تجلیل از بندگان خدا است.

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: امروز هم در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و … خرمشهرها در پیش داریم که با همت مردان و زنان ایثارگر از گردنه‌های سخت عبور خواهیم کرد.

غیرممکن‌ها در عملیات بیت المقدس ممکن شد

وی افزود: باید از خون و آرمان‌های شهیدان و امام راحل پاسداری کنیم و پیرو مقام معظم رهبری باشیم.

در این آئین علاوه بر تجلیل از خانواده شهدا و رزمندگان عملیات بیت المقدس، از اعضای گروه جهادی شهید خالدی نیز تجلیل شد.

غیرممکن‌ها در عملیات بیت المقدس ممکن شد

کد مطلب 5499428

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