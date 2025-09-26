به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا عسگری در خطبههای این هفته نماز جمعه با تبریک هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مقاومت را گرامی داشت و بر ضرورت حفظ مسیر عزت و استقلال کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، اظهار داشت: بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب فصلالخطاب است و غنیسازی در ایران قطعاً تعطیل نخواهد شد چرا که این فناوری برای ملت ایران حیاتی و از نان شب واجبتر است.
حجتالاسلام عسگری با اشاره به فواید گسترده انرژی هستهای، گفت: غنیسازی اورانیوم کاربردهای فراوانی دارد؛ از جمله شیرینسازی آب شور دریا برای مصرف شهری، تشخیص زودهنگام بیماریهایی مانند سرطان، تولید گسترده برق هستهای، افزایش زمان ماندگاری محصولات کشاورزی و دهها فایده دیگر که برای رفاه و سلامت مردم ایران ضروری است.
وی در ادامه با نقد روند مذاکره با آمریکا، تصریح کرد: در شرایطی که طرف مقابل از پیش نتیجه را تعیین کرده، مذاکره هیچ فایدهای ندارد.
حجت الاسلام عسگری تاکید کرد: مذاکره در سایه تهدید و تحریم، بنبست محض و ضرر مطلق است و تنها راه باقیمانده در پیش چشم ملت، قوی شدن در همه زمینهها است.
امام جمعه آبگرم همچنین با یادآوری سالروز شهادت سید حسن نصرالله، گفت: جهان اسلام ثروت عظیمی را از دست داد. این شهید عزیز میراث گرانبهای مقاومت اسلامی را برای همیشه از خود به یادگار گذاشت که هرگز از بین نخواهد رفت.
وی در بخش دیگری از خطبهها، سخنرانی اخیر رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را بجا، مقتدرانه و متناسب با جایگاه جمهوری اسلامی توصیف کرد و از زحمات دکتر پزشکیان تقدیر نمود.
حجتالاسلام عسگری در پایان، با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات مردم، از اعضای شورای شهر و شهردار آبگرم خواست تا با اجرای پروژههای بزرگ و زیرساختی، خدماتی در شأن مردم شریف و نجیب این شهر ارائه دهند و نشان دهند که آبگرم لایق بهترینها است.
