به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به آغاز هفته وحدت با تاکید بر اهمیت اتحاد اسلامی به عنوان یک اصل قرآنی اظهار کرد: اتحاد اسلامی یک ضرورت عقلانی و یک راهبرد برای حفظ عزت و عظمت امت اسلامی است.

وی با استناد به آیات سوره‌های روم و انعام، تفرقه‌افکنی را نشانه‌ای از شرک و عذاب الهی دانست و گفت: قرآن کریم با صراحت مسلمانان را از اختلاف و چنددستگی نهی کرده و آن را از ویژگی‌های مشرکان معرفی کرده است. کسانی که دین را گروه‌گروه می‌کنند، از مسیر توحید خارج شده‌اند.

وی با اشاره به سیره اهل بیت علیهم‌السلام، تعامل علمی و اجتماعی با مذاهب مختلف اسلامی را از نشانه‌های صداقت و عقلانیت دینی دانست و افزود: حضور بزرگان اهل سنت در محافل درسی امام صادق علیه‌السلام، از جمله امام شافعی، نشان‌دهنده روحیه گفت‌وگو و هم‌افزایی علمی در مکتب اهل بیت است.

امام جمعه اسفرورین یادآور شد: وحدت اسلامی نسخه شفابخش امت در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت میان قومیت‌ها، مذاهب، مردم و مسئولان، عنوان کرد: اتحاد مقدس ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، در بزنگاه‌های تاریخی مانند پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و بحران‌های اجتماعی، همواره سپر پولادینی در برابر توطئه‌های دشمنان بوده است.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: در جنگ اخیر نیز، با وجود فشارهای اقتصادی و تبلیغاتی، اتحاد مردم معجزه آفرید و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی مردم غزه، آن را آزمونی برای وجدان جهانی دانست و گفت: امروز بیش از ۴۴ کشور و ده‌ها کشتی کمک‌رسان به سمت غزه حرکت کرده‌اند؛ حتی کسانی که دین ندارند، صدای مظلومیت را شنیده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه وظیفه مسلمانان در این شرایط دوچندان است، ادامه داد: مردم اسفرورین نیز با مشارکت در پویش ایران همدل، با جمع‌آوری بیش از ۲۶ میلیون تومان کمک نقدی و وعده ۲۰ میلیون تومان دیگر، نشان دادند که در کنار مظلومان ایستاده‌اند.

وی سکوت برخی دولت‌های اسلامی را محکوم کرد و افزود: امروز وظیفه ماست که با تمام توان، صدای مظلومیت مردم غزه را پاسخ دهیم.

امام جمعه اسفرورین در پایان خطبه‌ها، به رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب پاسیاد پسر خاک اشاره کرد و گفت: شهید ابوترابی تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه یک دستورالعمل زنده برای انقلابی‌ماندن است. مقام معظم رهبری فرمودند که شناخت انقلاب و تداوم راه آن در گرو شناخت اسوه‌هایی چون سید آزادگان است.