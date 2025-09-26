به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قنبری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اهمیت راهبردی انرژی هسته‌ای، آن را یکی از عوامل اصلی توانمندی کشورها در عرصه‌های مختلف دانست و اظهار کرد: مسئله هسته‌ای یک استخوان در گلوی غربی‌ها است زیرا به‌خوبی می‌دانند کشوری که به این فناوری دست یابد در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و انرژی به استقلال واقعی می‌رسد.

وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، تأکید کرد: حضرت آقا بارها فرموده‌اند که علاج مشکلات کشور، قوی شدن است.

امام جمعه ارداق عنوان کرد: انرژی هسته‌ای یکی از ارکان قدرت ملی است که دشمنان تلاش می‌کنند آن را محدود کنند تا ایران در وابستگی باقی بماند.

حجت‌الاسلام قنبری در ادامه خطبه‌ها با اشاره به دستاوردهای امنیتی اخیر، از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی کشور تقدیر کرد و اظهار داشت: شکستن دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، خشم و وحشت را در دل دشمنان انداخته است و این اقدام نشان داد که ایران نه‌تنها در عرصه نظامی و علمی، بلکه در حوزه اطلاعاتی نیز به قدرتی بی‌بدیل تبدیل شده است.

وی همچنین افزود: دشمنان ما باید بدانند که ملت ایران با تکیه بر ایمان، رهبری الهی و توانمندی‌های داخلی، در برابر هر تهدیدی ایستادگی خواهد کرد.

حجت الاسلام قنبری در پایان یادآور شد: امروز اقتدار ایران در عرصه‌های مختلف، حاصل خون شهدا، تلاش دانشمندان و هوشیاری نیروهای امنیتی است که با جان‌فشانی از مرزهای عزت و استقلال کشور دفاع می‌کنند.