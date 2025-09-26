امام جمعه خیرآباد: خون شهدای مقاومت گریبان آمریکا را خواهد گرفت

به‌گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داود محمدیاری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خیرآباد با تأکید بر ضرورت تأدیب نفس و پاسداشت راه شهدا، سید حسن نصرالله را نمادی از یک «مکتب» معرفی کرد که در آن چهار بُعد ایمانی امام راحل (ره) تجلی یافته است.

محمدیاری در ابتدا با تشریح مفهوم تربیت نفس گفت: تربیت نفس یعنی آماده‌باش و مراقبت همیشگی در برابر حملات شیطان و هواهای نفسانی سرکش.

وی افزود نفس انسانی را به اسبی تشبیه کرد که برای سودمندی و رساندن ما به مقصد، نیازمند تربیت و تمشیت است.

امام جمعه خیرآباد با استناد به آیات قرآن مؤمنان را به پایداری، مراقبت از مرزها و پرهیز از معصیت فراخواند و تحقق مرابطه را متوقف بر محاسبه و محاکمه نفس دانست: تا انسان نفسش را محاسبه نکند، نمی‌تواند آن را کنترل نماید؛ باید پیش از آنکه حسابرسی درباره ما انجام شود، خودمان به حساب خود برسیم.

محمدیاری در بخش دیگری از سخنانش، هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ دوازده روزه و مدافعان حرم را ارج نهاد و ابراز امید کرد که جامعه ما رهرو راه شهدا باقی بماند.

امام جمعه خیرآباد با تأکید بر ضرورت حضور و تبلیغ جمعی در مساجد گفت: امروز باید دست یکدیگر را بگیریم و خانواده‌ها، همسایگان و دوستان را به مساجد و نماز جمعه دعوت کنیم؛ زیرا نماز جمعه وحدت‌آفرین و خاری در چشم دشمنان است.

محمدیاری در اشاره به سالگرد شهادت سید مقاومت، به نقل از مقام معظم رهبری گفت که «سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود» و در ادامه با استناد به تحلیل شهید مطهری درباره شخصیت امام خمینی (ره) چهار بُعد ایمانی را که در شخصیت نورانی امام تجلی یافته بود برشمرد: ایمان به هدف، ایمان به راه انتخاب‌شده، شناخت و ایمان به مردم ایران و ایمان کامل به خداوند؛ و اظهار داشت این چهار بعد در شخصیت سید حسن نصرالله نیز مشاهده می‌شد و به همین دلیل است که رهبر انقلاب ایشان را مکتب‌ساز خواندند.

وی همچنین با اشاره به خون‌های ریخته‌شده شهدای مقاومت گفت که این خون‌ها گریبان رژیم صهیونیستی و آمریکا را خواهد گرفت و افزود: خون مردم مظلوم غزه به ثمر خواهد نشست و رژیم کودک‌کش صهیونیستی از نقشه جهان محو خواهد شد.

محمدیاری در پایان از سخنان راهبردی مقام معظم رهبری در هفته اخیر تمجید و از مردم خواست تا این سخنان را چندین بار بخوانند و گوش کنند، و همچنین از مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و بازتاب حضور و تصویر شهدای ایران در این مجمع قدردانی نمود.