به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داود محمدیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خیرآباد با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: یکی از بزرگترین دشمنان انسان، نفس اوست و نباید این دشمن درونی را دست‌کم گرفت، چرا که همواره در حال دشمنی با انسان است.

وی با تأکید بر لزوم مجاهدت دائمی با نفس افزود: مؤمنان باید بدانند اموال و دارایی‌هایشان امانت الهی است که روزی به صاحب اصلی بازگردانده خواهد شد.

امام جمعه خیرآباد در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، مردم و دانش‌آموزان ایران را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و تصریح کرد: مردم همچون معادن طلا و نقره‌اند و در وجود هر فرد استعدادهایی پنهان است که باید شناسایی و شکوفا شود.

وی خطاب به معلمان و مسئولان آموزشی گفت: وظیفه مربیان و آموزش و پرورش کشف این استعدادهای پنهان است؛ باید دید در وجود هر دانش‌آموز چه سرمایه‌ای نهفته است و بر اساس آن پرورش داده شود.

خطیب جمعه خیرآباد با بیان اینکه «دانش‌آموزان ایرانی از باهوش‌ترین و باظرفیت‌ترین دانش‌آموزان جهان هستند»، خاطرنشان کرد: در کشورهای مختلف دنیا، دانشمندان بزرگی پرورش یافته‌اند که ریشه در خاک ایران داشته و موجب ارتقای سطح علمی آن کشورها شده‌اند.

محمدیاری با تأسف از هدر رفتن برخی استعدادها تأکید کرد: سرمایه ملت ایران نفت نیست، بلکه نبوغ و استعداد جوانان این سرزمین است و باید برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی جدی انجام گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: معجزات دفاع مقدس باید برای نسل‌های آینده بازگو شود، چرا که این ایام بخش مهمی از هویت ملت ایران است.

امام جمعه خیرآباد نقش معلمان در دوران دفاع مقدس را برجسته دانست و افزود: همان بصیرت معلمان بود که دانش‌آموزان را نیز به حضور در جبهه‌ها سوق می‌داد و امروز نیز باید این روحیه انقلابی در مدارس زنده بماند.

وی تأکید کرد: امروز نیازمند پرورش دانش‌آموز انقلابی در مدرسه انقلابی هستیم و معلمان باید با بصیرت‌افزایی، الگوی حقیقی برای نسل جوان باشند.

محمدیاری در پایان با اشاره به توطئه‌های تاریخی دشمنان علیه ملت ایران، یادآور شد: دشمنان در جنگ تحمیلی گمان می‌کردند ملت ایران توان دفاع از خود را ندارد، اما ایستادگی مردم و نبوغ فرزندان این سرزمین همه محاسبات آنان را برهم زد.