به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داود محمدیاری در خطبه های نماز جمعه این هفته خیر آباد گفت: دشمنان اسلام امروز همانند ائتلاف جنگ احزاب در صدر اسلام، دست به دست هم داده‌اند تا به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند، اما با ایستادگی ملت ایران ناکام خواهند ماند.

محمدیاری: در ادامه با اشاره به آیات مربوط به کتاب اعمال در روز قیامت، اظهار کرد: در آن روز تمامی اعمال انسان همچون یک فیلم به نمایش گذاشته می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند از عدالت الهی فرار کند.

وی با تأکید بر ضرورت محاسبه نفس، افزود: حیف است عمر کوتاه دنیا در غفلت سپری شود، باید هر شب به اعمال خود رسیدگی کنیم و اگر خطایی انجام داده‌ایم، توبه کرده و بازگردیم، چرا که همه این امور در لوح محفوظ ثبت خواهد شد.

خطیب جمعه خیرآباد با بیان اینکه در قیامت امکان هیچ‌گونه فریب یا استناد به شاهد دروغین وجود ندارد، گفت: در آن روز، قاضی‌القضات خداوند متعال است و تنها بر اساس اعمال خود انسان‌ها داوری خواهد شد.

محمدیاری در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، امنیت کشور را مدیون مجاهدت‌های سبزپوشان این نیرو دانست و اظهار داشت: حضور نیروهای انتظامی در هر منطقه باعث دلگرمی مردم و کاهش جرم و جنایت است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تحلیل شرایط کنونی جهان، گفت: امروز دشمنان اسلام اعم از آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی، در ائتلافی شبیه جنگ احزاب علیه ملت ایران گرد آمده‌اند، اما همانطور که در غزوه بنی قریظه بینی یهود به خاک مالیده شد، ایستادگی ملت ایران نیز بینی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را به خاک خواهد مالید.

امام جمعه خیرآباد ضمن قدردانی از خدمات شورا و شهرداری در حوزه‌های عمرانی و پاکسازی معابر، اقدامات انجام شده در زمینه ایمن‌سازی کمربندی خیرآباد و پاکسازی کانال‌های آبیاری را قابل تقدیر دانست و خواستار تداوم این اقدامات به صورت دوره‌ای شد.

وی همچنین با اشاره به سیره حضرت معصومه (س) و استقبال تاریخی مردم قم از ایشان، این واقعه را با رفتار دشمنان اهل بیت (ع) در شام مقایسه کرد و گفت: مردم قم با گل به استقبال دختر امام موسی کاظم (ع) رفتند، اما در شام، فرزندان رسول‌الله را با سنگ زدند.