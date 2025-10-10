امام جمعه خیرآباد: طوفان الاقصی هیمنه ظلم صهیونیستی را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داوود محمدیاری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خیرآباد با بیان اینکه محاسبه اعمال نیازمند مقدمات و مؤخراتی است، تأکید کرد که تزکیه نفس و مراقبت از اعمال از ارکان اصلی سعادت انسان است.

محمدیاری با اشاره به مراحل چهارگانه تزکیه نفس از منظر علمای اخلاق گفت: اولین مرحله مشارطه است؛ یعنی پیش از هر عمل انسان بنشیند و با نفس خود معامله کند؛ عقل و نفس باید پیش از آغاز هر کاری با هم گفتگو کنند و عقل تکالیف را برای نفس روشن سازد.

وی مشارطه را به گفت‌وگوی دو شریک (عقل و نفس) پیش از معامله تشبیه کرد و افزود که عقل در مسیر آخرت حکم تاجری را دارد که تنها سودش در تزکیه نفس است.

امام جمعه خیرآباد با استناد به آیات الهی رستگاری را منوط به تزکیه نفس دانست و هشدار داد: کسی که نفس خود را آلوده به معصیت کند، ناامید و محروم خواهد شد؛ اما هرکس در مسیر تزکیه گام بردارد، عاقبت‌به‌خیری در انتظار اوست.

وی همچنین ارزش عمر را گران‌بها و بی‌بدیل خواند و تصریح کرد: فرصت‌های زندگی اگر در مسیر هلاک و گمراهی صرف شود، خسران عظیمی به بار خواهد آورد.

محمدیاری بهترین زمان برای مشارطه با نفس را پس از نماز صبح دانست و گفت: آغاز روز پس از نماز صبح، فرصت مناسبی است برای گذاشتن شرط و شروط با نفس؛ این زمان برای عبادت، کار و تلاش بهترین موقع است.

امام جمعه خیرآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات نظامی اخیر، طوفان الاقصی را نقطه‌ای تعیین‌کننده خواند و گفت: طوفان الاقصی هیمنه ظلم و استکبار را درهم شکست؛ رژیم اشغالگر صهیونیستی که برای منطقه برنامه داشت، با این عملیات غرورآفرین بینی‌اش به خاک مالیده شد.

وی افزود: برخی نسبت به هزینه‌های این عملیات شبهه‌پراکنی کرده‌اند اما تأکید کرد که هر کار بزرگ هزینه‌ای دارد و ایستادگی در برابر ظلم ارزش این هزینه را دارد.

خطیب جمعه خیرآباد با نقل بیاناتی از مقام معظم رهبری، این عملیات را ضربه‌ای تعیین‌کننده به توطئه‌های بین‌المللی علیه غرب آسیا توصیف کرد و از مردم خواست نسبت به جنگ روانی دشمنان هوشیار باشند.

وی در ادامه گفت: امروز هدف دشمنان بیش از آنکه جنگ سخت باشد، ایجاد جنگ روانی در داخل کشور و تفرقه‌افکنی میان مردم و دولت است.

محمدیاری همچنین نسبت به هرگونه تعرض خارجی هشدار داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد و در صورت هرگونه تعرض، واکنش قاطع نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز یادآور شد: دشمنان بدانند که در صورت تعرض، تنگه هرمز بسته خواهد شد و از عبور حتی یک قطره نفت یا کالای تجاری جلوگیری خواهد شد.

امام جمعه خیرآباد در پایان از مردم خواست در مسیر تزکیه نفس و مراقبت از اعمال تلاش کنند و با هوشیاری در برابر القائات و جنگ‌های روانی دشمنان بایستند.