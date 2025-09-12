حمله به قطر نشانه ضعف امنیت وابسته به بیگانگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داوود محمدیاری، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته خیرآباد با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، این اقدام را نشانه‌ای از ناکارآمدی امنیت وابسته به قدرت‌های خارجی دانست و بر لزوم تقویت همبستگی منطقه‌ای و استقلال امنیتی کشورها تأکید کرد.

محمدیاری، در ادامه با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) در وصف اهل تقوا، گفت: انسان‌های باتقوا کسانی هستند که از گناه متنفر بوده و به حسنات عشق می‌ورزند؛ در مقابل، نفس اماره تمایل به معصیت دارد و اهل تقوا با آن مبارزه می‌کنند.

وی با بیان اینکه «جهاد با نفس» از جهاد در میدان نبرد بالاتر است، افزود: پیامبر اکرم (ص) این جهاد را جهاد اکبر نامیده‌اند، چرا که غلبه بر دشمن درونی بسیار دشوارتر از دشمن بیرونی است.

محمدیاری با اشاره به آسیب‌های نفس اماره اظهار داشت: اگر تیر به جسم انسان آسیب بزند، ممکن است عضوی از بدن را از بین ببرد، اما تیر شیطانی نفس اماره می‌تواند هویت، بندگی و حتی ارتباط انسان با خداوند را از بین ببرد.

خطیب جمعه خیرآباد در ادامه، یکی از خصوصیات اهل تقوا را اهتمام به واجبات شرعی دانست و گفت: برخی گمان می‌کنند واجبات تنها به نماز محدود می‌شود، در حالی که خمس نیز از واجبات مهم دینی است.

وی با استناد به فرمایشات امام رضا (ع) درباره خمس، تصریح کرد: پرداخت خمس نه‌تنها باعث کاهش مال نمی‌شود، بلکه موجب برکت، گشایش روزی و دعای امام زمان (عج) خواهد بود.

محمدیاری افزود: طبق فتوای مقام معظم رهبری، مؤمنین می‌توانند یک چهارم از خمس خود را برای کمک به مردم مظلوم غزه اختصاص دهند. در همین راستا، دستگاه کارت‌خوان دفتر مقام معظم رهبری در ورودی مصلی نمازجمعه خیرآباد جهت جمع‌آوری این کمک‌ها مستقر شده است.

وی در ادامه با اشاره به کاروان بین‌المللی «صمود» که با هدف حمایت از مردم فلسطین در حال حرکت به سوی غزه است، گفت: این کاروان نماد بیداری وجدان جهانی، مقاومت در برابر ظلم و همبستگی انسانی است و حضور بیش از ۷۰ کشتی از ۴۰ کشور مختلف نشان می‌دهد که غزه تنها نیست.

محمدیاری تأکید کرد: بی‌تفاوتی کشورهای اسلامی نسبت به این حرکت، ناپسند است و اگر مسلمانان صدای مظلوم را بشنوند اما کمکی نکنند، از دایره مسلمانی خارج خواهند شد.

امام جمعه خیرآباد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر در نهم سپتامبر ۲۰۲۵ گفت: این حمله که با هدف ترور افسران مقاومت صورت گرفت، نه‌تنها نقض آشکار حاکمیت ملی یک کشور است، بلکه نشان‌دهنده همدستی آمریکا در این جنایت است.

وی افزود: چگونه ممکن است در کشوری که آمریکا متولی امنیت آن است، جنگنده‌های صهیونیستی بدون هیچ‌گونه واکنشی از سوی پدافند هوایی اقدام به بمباران کنند؟ این خود اثباتی بر نقش مستقیم آمریکا در این ترور است.

محمدیاری همچنین با انتقاد از کشورهای غربی مانند انگلیس که در ظاهر محکوم می‌کنند اما در عمل به تأمین سوخت جنگنده‌های اسرائیل مشغول‌اند، گفت: این رفتارهای دوگانه نشان از نفاق و دورویی آن‌ها دارد.

وی در پایان تصریح کرد: حمله اخیر نشان داد که هیچ کشوری در منطقه از تعرض رژیم صهیونیستی در امان نیست؛ حتی اگر با آن‌ها روابط غیررسمی یا نقش میانجی داشته باشد. امنیت واقعی تنها در سایه استقلال، اتکا به توان داخلی و اتحاد منطقه‌ای حاصل می‌شود و امنیت عاریه‌ای هیچ ارزشی ندارد.