به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای این دوران، گفت: جنگ ما جنگ دفاع بود و شروع‌کننده آن جنگ تحمیلی نبوده‌ایم.

وی با تأکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای ماندگار هشت سال دفاع مقدس افزود: این هفته فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اقتدار ملی و تبیین عوامل پیشرفت ایران است.

امام جمعه رودسر ادامه داد: پیشرفت‌های علمی، دفاعی و نظامی کنونی ایران، نتیجه همان روحیه خودباوری، مقاومت و ایستادگی دوران دفاع مقدس است.

ابراهیمی نوری همچنین بر ضرورت بازخوانی جنگ ۱۲ روزه اخیر و مواجهه با نظام سلطه جهانی تأکید کرد و گفت: هفته دفاع مقدس بهترین زمان برای درک ریشه‌های دشمنی قدرت‌های استکباری با جمهوری اسلامی و عوامل پیشرفت کشور است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد دفاع مقدس، ایجاد و تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی بود.

امام جمعه رودسر با اشاره به رشد توانمندی‌های نظامی کشور، یادآور شد: ایران امروز به قدرتی نظامی در سطح جهان تبدیل شده است که توانایی تولید تجهیزات مدرن و پیشرفته را دارد قدرت موشکی و پهپادی ایران از ثمرات این تجربه بزرگ است که در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز به خوبی نمایان شد.

ابراهیمی نوری در پایان با اشاره به بارش‌های رحمت الهی در روزهای اخیر، از مدیران خواست در زمینه مدیریت منابع آبی تلاش کنند تا کشاورزان در فصل تابستان با مشکل کم‌آبی مواجه نشوند.