به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داوود محمدیاری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خیرآباد، با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع)، گفت: شادمانی بندگان پرهیزکار ناشی از فضل و رحمت الهی است که شامل حال آن‌ها می‌شود.

وی با تأکید بر گستردگی کرامت و عنایت خداوند افزود: اهل تقوا وقتی این رحمت و عنایت را مشاهده می‌کنند، خوشحال می‌شوند که چنین خدایی را دارند.

امام جمعه خیرآباد با بیان اینکه خداوند مچ کسی را نمی‌گیرد بلکه دست او را می‌گیرد، خاطرنشان کرد: هرچقدر هم گنهکار باشیم، نباید از درگاه الهی فراری باشیم، بلکه باید امیدوار باشیم که خداوند ما را برای رشد و تعالی بلند می‌کند.

محمدیاری با اشاره به دعای ماه رمضان «یا من یعطی الکثیر بالقلیل»، گفت: خداوند به بزرگی و عظمت خود نگاه می‌کند و حتی اعمال اندک بندگان را بسیار می‌شمارد.

وی با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، شش خصلت که پیامبر (ص) از خداوند پناه می‌بردند را ذکر کرد و به تشریح خصلت «همیّت» پرداخت و آن را جانبداری بی‌منطق و رذیله‌ای اخلاقی خواند که انسان را از حق باز می‌دارد و زمینه تیره‌بختی را فراهم می‌کند.

امام جمعه خیرآباد وحدت بین مسلمانان را یکی از مهم‌ترین پایه‌های جهان اسلام دانست و تصریح کرد: فرعون در قرآن نماد نظام استکبار است که با ایجاد تفرقه، مردم را مستضعف کرده و سلطه خود را تحکیم می‌کند.

وی با اشاره به شعار دیرینه دشمنان اسلام، گفت: تفرقه بینداز و حکومت کن، سیاست انگلیس، آمریکا و اسرائیل است و امروز تلاش دارند شیعه و سنی و کشورهای مسلمان را درگیر کنند، همان‌طور که فتنه ارومیه با هوشیاری مردم ناکام ماند.

محمدیاری با اشاره به اهمیت نماز جمعه و تاکید امام صادق (ع) بر فضیلت حضور در آن، اظهار داشت: نماز جمعه تنها یک نماز نیست بلکه نماد استکبارستیزی و عدالت‌خواهی است و مسئولان باید از این ظرفیت برای شنیدن مشکلات مردم و حل آن‌ها استفاده کنند.

وی در ادامه با انتقاد از عدم حضور برخی مسئولان، خصوصاً وزیر نیرو گفت: انتظار مردم این بود که وزیر نیرو در این نماز حضور یافته و دغدغه‌ها و مشکلات مردم را بشنود، مردم تابستان گذشته با قطعی آب و برق و خسارت به کارآفرینان مواجه بودند و شایسته بود مسئولان با حضور در جمع آنان، حداقل دلجویی کنند.

محمدیاری در پایان تأکید کرد: مسئولان نباید از مردم و نماز جمعه هراس داشته باشند، چرا که این ظرفیت می‌تواند کمک بزرگی به دولت و حل مشکلات مردم باشد.