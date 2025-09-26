۸ کشته در آتش سوزی کارخانه پوشاک در شمال قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در پی آتش سوزی در کارخانه پوشاک در استان الغربیه در شمال قاهره ۸ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۵ نفر دیگر مجروح شدند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۶ ماشین اورژانس مجهز به تجهیزات پزشکی، به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وزارت بهداشت مصر بیان کرد که تیم‌های اورژانس توانستند ۳۵ مجروح را به بیمارستان منتقل کنند. این افراد تحت درمان هستند.

این وزارتخانه از تداوم پیگیری دقیق وضعیت از جانب تیم‌های میدانی و مرکزی خبر داد و اعلام کرد که تیم‌های دفاع مدنی به عملیات نجات و برداشت آوار در راستای یافتن دیگر مجروحان و قربانیان ادامه می‌دهند.